Путин сжег все мосты

Думаю, что сегодня мы не можем представить себе и половину последствий, которые станут реальностью в ближайшие 10 – 15 лет.

Важно Что скрывает Путин за шантажом с "ядерным поездом" и "атомными торпедами "Посейдон"

Не хочу и не буду ванговать, но то, что уже произошло сегодня, означает полный (если не окончательный) крах российской культуры в Украине. Полный (если не окончательный) разрыв экономических и большинства человеческих связей и отношений между жителями стран.

Путин навсегда разрушил все связи, которые еще оставались между украинцами и россиянами / Фото Getty Images

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Война, которая останется навечно

В принципе, в отношениях уже нечего спасать. Это руины, не подлежащие восстановлению. Выжженная пустыня, которая не зарастет и через 50 лет.

Я не знаю, есть ли такое страшная казнь для этого плешивого негодяя, чтобы ее можно было назвать справедливой. По-моему, нет.

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