Карфаген має бути зруйновано

Світ став би кращим без Росії. Неприємна правда в тому, що на Україну напав не Путін, а російський народ. Це вони, всі ці милі городники, собачники, велосипедисти, рибалки, бухгалтери, геймери та інші спільноти, які сидять в інтернетиках і постять про мир, доброту, свої хобі, перебуваючи по лікоть у нашій крові.

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Це вони, ці милі й добрі люди, щиро не розуміють, як ми можемо існувати без них, і хочуть трохи нас повбивати для нашого ж блага.

Путін – просто курок, який російський народ натис своїм великодержавним шовінізмом, багаторічною жагою показати українцям їхнє місце, ненавистю до всіх "нерусскіх".

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Відкладена війна

Не тіште себе ілюзіями, що ключ до перемоги – це особисто Путін. Це не так. Смерть Путіна може змусити наступника припинити цю війну, щоб зміцнити свою владу, краще підготуватися, а потім все одно напасти на Україну знову.

Бо зі смертю Путіна нікуди не дінеться московитський народ – темний, заздрісний, озлоблений, шовіністичний. Вони так само хотітимуть нищити нас, як зараз. Зі здивованими усмішками, чому ми їх не розуміємо.

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