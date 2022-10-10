Будьмо уважні

Зараз з усіх щілин полізуть "мизамірци" й охочі домовитися, щоб припинити цей жах. Це будуть вороги і корисні ідіоти. Якщо серед них будуть ваші друзі, запам'ятайте всіх і зробіть висновки.

Актуальне Країна-терорист не зупиниться, поки Залужний не постукає у бункер

Не можна домовитися з народом, основа існування якого – вибивства і руйнація всього, до чого може доторкнутися.

Орда програє нації Майданів

Це орда, сам сенс існування якої – війна. Там немає з ким домовлятися. І засунь собі в д*пу свою аналітику, що їх більше, Ілоне Маску. Ми всіх уб'єм.

До теми Кремлівські самі собі наклали на голову величезну купу: яка відповідь "прилетить" Росії

Найцікавіше, що всі ФСБвці у своїх академіях юних есесівців в обов'язковому порядку вивчали два наших Майдани. Як нас били, а на другий день на Майдан виходив мільйон. Як стріляли в натовп, а люди йшли з дерев'яними щитами на калаші. Нічого ви досі про нас не розумієте, тупаки.

Важливо – інформація розвідки про масований ракетний удар по Україні: дивіться відео