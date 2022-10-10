Майстри з вистрілів у ногу

Нинішній ранок в Україні – це найбільш тупорилий і кровожерливий крок, який тільки можливо було здійснити в їхньому становищі, який, до того ж, різко погіршить це саме їхнє становище.

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По суті, кремлівські самі собі наклали на голову величезну купу лайна або вистрілили собі в ногу (якщо так зрозуміліше).

Очевидно, що масований удар по цивільній інфраструктурі в Україні з погляду негативного інформвпливу у світовому медіапросторі для Кремля матиме ефект Цусіми.

З військового погляду – це абсолютно безглуздо. Від слова "зовсім". Швидше навпаки, рівень мотивації особового складу збройних формувань України ще раз підскочить (хоча він і так уже зараз такий, що лаптям краще ховатись).

Кремль "дострілює" залишки своєї далекобійної та "високоточної" зброї, але витрачає їх не на військові цілі. Це тупо і вкрай дебільно.

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Що "виграв" кремлівський карлик

Вся кремлівська агентура в цивілізованому світі, всілякі там корисні ідіоти тощо, які останнім часом волали "за мир з Росією", зараз будуть змушені якщо не заткнутися, то "прикинутися ганчір'ям".

Про темпи та обсяги військово-технічної допомоги та постачання в Україну я просто помовчу. Думаю, ви здогадаєтеся, що з ними станеться.

Ну, до того ж, тепер будь-яка відповідь України та взагалі цивілізованої спільноти на це варварство стане не просто "абсолютно легітимною", а навіть бажаною. Причому в будь-якій сфері: від фінансово-економічної до військової. Перераховувати у цьому сенсі можна ще довго.

Отже, підсумуємо. Тут можливі два висновки: вони справді тупі, але дуже кровожерливі дебіли. Серед них (я маю на увазі тих, хто причетний до ухвалення рішень) є той, хто завзято працює проти них.

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