Пропаганда віддзеркалилася в Росії

Воюють добробати, які не підпорядковуються ЗСУ, олігархи створюють свої кишенькові армії, "держава не контролює фашистів" тощо.

Радимо Маску час шукати хорошого адвоката

Сьогодні все рівно навпаки. З боку Росії разом з армією воює будь-хто. Якісь найманці, зеки, кадировці, "Вагнер", терористи псевдореспублік з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.



Мобілізація лише поглибила безлад у лавах окупантів / Фото "Слово і діло"

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Закон бумерангу знову спрацював

Когось кидають на забій, хтось знімає тік-ток, когось спонсорує Прігожин, хтось – у лахмітті та без їжі. Координація погана, командири гризуться, Кадиров публічно принижує Шойгу.

Як завжди, всі жахачки російської пропаганди про Україну виявилися такими, які можна застосувати щодо самої Росії.

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