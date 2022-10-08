Пропаганда віддзеркалилася в Росії
Воюють добробати, які не підпорядковуються ЗСУ, олігархи створюють свої кишенькові армії, "держава не контролює фашистів" тощо.
Радимо Маску час шукати хорошого адвоката
Мобілізація лише поглибила безлад у лавах окупантів / Фото "Слово і діло"
Актуальне Буряти і калмики закінчаться в чорноземах України
Закон бумерангу знову спрацював
Когось кидають на забій, хтось знімає тік-ток, когось спонсорує Прігожин, хтось – у лахмітті та без їжі. Координація погана, командири гризуться, Кадиров публічно принижує Шойгу.
Як завжди, всі жахачки російської пропаганди про Україну виявилися такими, які можна застосувати щодо самої Росії.
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