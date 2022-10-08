Пропаганда отзеркалилась в России

Воюют добробаты, не подчиняющиеся ВСУ, олигархи создают свои карманные армии, "государство не контролирует фашистов" и так далее.

Советуем Маску пора искать хорошего адвоката

Сегодня все ровно наоборот. Со стороны России наряду с армией воюет кто попало. Какие-то наемники, зеки, кадыровцы, "Вагнер", террористы псевдореспублик с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



Мобилизация лишь усугубила беспорядок в рядах оккупантов / Фото "Слово и дело"

Актуальное Буряты и калмыки закончатся в черноземах Украины

Закон бумеранга снова сработал

Кого-то бросают на убой, кто-то снимает тик-ток, кого-то спонсирует Пригожин, кто-то – в лохмотьях и без еды. Координация плохая, командиры грызутся, Кадыров публично унижает Шойгу.

Как всегда, все страшилки российской пропаганды об Украине оказались применимы к самой России.

Достойно внимания – свежие российские мобилизованные жалуются на ужасные условия существования в Белгороде: смотрите видео