Пропаганда отзеркалилась в России
Воюют добробаты, не подчиняющиеся ВСУ, олигархи создают свои карманные армии, "государство не контролирует фашистов" и так далее.
Советуем Маску пора искать хорошего адвоката
Мобилизация лишь усугубила беспорядок в рядах оккупантов / Фото "Слово и дело"
Актуальное Буряты и калмыки закончатся в черноземах Украины
Закон бумеранга снова сработал
Кого-то бросают на убой, кто-то снимает тик-ток, кого-то спонсирует Пригожин, кто-то – в лохмотьях и без еды. Координация плохая, командиры грызутся, Кадыров публично унижает Шойгу.
Как всегда, все страшилки российской пропаганды об Украине оказались применимы к самой России.
Достойно внимания – свежие российские мобилизованные жалуются на ужасные условия существования в Белгороде: смотрите видео