Мастера по выстрелам в ногу
Нынешнее утро в Украине – самый тупорилый и кровожадный шаг, который только возможно было осуществить в их положении, который, к тому же, резко ухудшит это их положение.
Важно Страна-террорист не остановится, пока Залужный не постучит в бункер
По сути, кремлевские сами себе наложили на голову огромную кучу дерьма или выстрелили себе в ногу (если так понятнее).
Очевидно, что массированный удар по гражданской инфраструктуре в Украине с точки зрения негативного информвлияния в мировом медиапространстве для Кремля будет иметь эффект Цусимы.
С военной точки зрения – это совершенно глупо. От слова "совсем". Скорее наоборот, уровень мотивации личного состава вооруженных формирований Украины еще раз подскочит (хотя он и так уже сейчас такой, что лаптям лучше прятаться).
О главном Россия предусмотрела собственное будущее в страшилках об Украине в 2014 году
Что "выиграл" кремлевский карлик
Вся кремлевская агентура в цивилизованном мире, всевозможные там полезные идиоты и прочие, которые в последнее время вопили "за мир с Россией", сейчас будут вынуждены если не заткнуться, то "прикинуться ветошью".
О темпах и объемах военно-технической помощи и поставках в Украину я просто помолчу. Думаю, вы догадаетесь, что с ними произойдет.
Ну, к тому же теперь любой ответ Украины и вообще цивилизованного сообщества на это варварство станет не просто "абсолютно легитимным", а даже желанным. Причем, в любой сфере: от финансово-экономической до военной. Перечислять в этом смысле можно долго.
Итак, подытожим. Здесь возможны два вывода: они действительно тупые, но очень кровожадные дебилы. Среди них (я имею в виду тех, кто причастен к принятию решений), тот, кто упорно работает против них.
Актуальное – Россия атаковала ракетами и дронами-камикадзе 14 областей Украины: смотрите видео