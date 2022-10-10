Будьте внимательны

Сейчас из всех щелей полезут "мизамирцы" и желающие договориться, чтобы прекратить этот ужас. Это будут враги и полезные идиоты. Если среди них будут ваши друзья, запомните всех и сделайте выводы.

Актуальное Страна-террорист не остановится, пока Залужный не постучит в бункер

Нельзя договориться с народом, основа существования которого – убийство и разрушение всего, к чему может прикоснуться.

Орда проигрывает нации Майданов

Это орда, сам смысл существования которой – война. Там не с кем договариваться. И засунь себе в ж*пу свою аналитику, что их больше, Илон Маск. Мы всех убьем.

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Самое интересное, что все ФСБшники в своих академиях юных эсэсовцев в обязательном порядке изучали два наших Майдана. Как нас избивали, а на второй день на Майдан выходил миллион. Как стреляли в толпу, а люди шли с деревянными щитами на калаши. Ничего вы до сих пор о нас не понимаете, дураки.

Важно – информация разведки о массированном ракетном ударе по Украине: смотрите видео