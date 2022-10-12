Страна чудес
Советуем Фюрер в Кремле понял, что крах близко: что станет одним из "гвоздей"
То, что после массированных атак на оба НПЗ и нефтебазы, выпадение 70%+ импорта и блокады портов отрасль за несколько месяцев смогла перестроиться и на АЗС появилось топливо без очередей, – это чудо (слава отрасли и правительству тоже).
То, что наши аграрии смогли посеять, вырастить, собрать и вывезти урожай, – это чудо.
То, что после захвата крупнейшей АЭС Европы, нескольких объектов гидро- и теплогенерации, большей доли ветровых и солнечных электростанций, а также недавней акции "шок и трепет" у нас все еще есть электроэнергия хотя бы где-то, – это чудо.
Особенно учитывая, что мерзкие зомби стреляют один раз, а чуть позже – второй раз. Заходя разбирать завалы и ремонтировать, вы не можете знать, увидите ли еще когда-нибудь своего ребенка. Но все равно заходите, кто, как не вы.
Важно Кое-как, как попало: как иностранные государства реагируют на преступления России в Украине
Те, что проходят сквозь огонь
То, что проходит сейчас Украина, ни по каким меркам не нормально. Это невозможно вынести, но украинцы выносят. Это сложно. Злость и бессилие, и страх являются нормальными человеческими реакциями.
Все работают на пределе возможностей, за пределами возможностей. Немного терпения, пусть Питун сам с собой в бункере переговаривается.
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