Як побирається "друга армія світу"

З 1868 арсеналу артилерійської бази озброєння в Гомелі – артилерію САУ "Акація", 2С9 "Нона-С", гаубиці Д-20, Д-30, "Мста-Б" тощо.

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З 969-ї бази резерву танків вивозять танки Т-72А, які були там на зберіганні.

Це я все до чого? Щонайменше до того, що найближчим часом білоруська армія не здійснюватиме вторгнення в Україну.

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"Картопляний" напад скасовується

Коли ти готуєшся до вторгнення в сусідню країну, ти не віддаватимеш своїх боєприпасів, артилерії (від якої залежить успіх наступу), а також танки, навіть зі зберігання, армії, яка своє вторгнення вже програла і зазнає ганебної поразки.

Тому, принаймні у жовтні всі, хто чекає на вторгнення білоруської армії, можуть видихнути. Хоча це не означає, що за республікою з крохмальними річками та картопляними берегами не варто наглядати.

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