Про це 24 каналу розповів керівник білоруського "Білого легіону" Сергій Бульба. За його словами, зараз складно взагалі говорити про суб'єктність Лукашенка.
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Він деколи вчиняє досить дивні для себе дії. Нещодавно той підняв всіх на вуха, провів наради з найвищим військовим керівництвом, а потім кинув все і чкурнув в Таджикистан.
Як зазначив Бульба, після зустрічі Лукашенка в Сочі до Путіна, яка відбулася 26 вересня, "коридор маневрів" для білоруського диктатора настільки звузився, що вибору у нього зараз небагато. Таку версію не можна відкидати. Саме після цього візиту Лукашенко раптово відвідав Абхазію, яку взагалі до того не визнавав.
Поки ситуація незрозуміла
Бульба розповів, що вже з 15 листопада в Білорусі очікують на прибуття великої кількості російських військових. Що саме відбуватиметься – поки ніхто не знає.
Є певні побоювання щодо мобілізації в Білорусі. Якщо цей процес запустять, то він точно не буде відкритим. Людей набиратимуть під виглядом доукомплектації підрозділів. Тоді це вже буде тривожний сигнал. Зараз ситуація спокійна – турбуватися нема про що.
В нас штат у ССО заповнений на 70% – 80%. Підрозділи артилерії та ППО – може досягати і 50%. Якщо почнеться мобілізація, то вона буде під виглядом доукомплектації підрозділів. Будуть забирати офіцерів відповідно до спеціальностей. Коли це почнеться, то це буде тривожним сигналом. Поки переживати особливо нема через що,
– наголосив Бульба.
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Росія намагається втягнути Білорусь у війну
- Як раніше повідомляло Головне управління розвідки Міноборони, Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Однак самопроголошений президент Лукашенко всіляко намагається цього уникнути. Він навіть готовий віддати власні сили, але головне, щоб збройні сили Білорусі безпосередньо не вступали у війну.
- Нещодавно українському послу в Білорусі вручили ноту недовіри. Там заявили маячню, нібито Україна готується напасти на територію їхньої країни. В МЗС підкреслили, що ця інформація не відповідає дійсності. Такі рухи білорусів можуть бути частиною плану Росії щодо провокацій та подальшого звинувачення України.
- Як наголосив секретар РНБО Олексій Данілов, Україна відстежує усі процеси, які відбуваються в Білорусі. Він наголошує, що білорусів, які хочуть воювати проти ЗСУ, практично немає. Але, якщо Лукашенко таки віддасть наказ про наступ, то це буде останнє його рішення.