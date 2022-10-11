Про це 24 каналу розповів керівник білоруського "Білого легіону" Сергій Бульба. За його словами, зараз складно взагалі говорити про суб'єктність Лукашенка.

До теми Чого чекати від спільного угруповання військ Росії і Білорусі та чи піде Лукашенко в наступ

Він деколи вчиняє досить дивні для себе дії. Нещодавно той підняв всіх на вуха, провів наради з найвищим військовим керівництвом, а потім кинув все і чкурнув в Таджикистан.

Як зазначив Бульба, після зустрічі Лукашенка в Сочі до Путіна, яка відбулася 26 вересня, "коридор маневрів" для білоруського диктатора настільки звузився, що вибору у нього зараз небагато. Таку версію не можна відкидати. Саме після цього візиту Лукашенко раптово відвідав Абхазію, яку взагалі до того не визнавав.

Поки ситуація незрозуміла

Бульба розповів, що вже з 15 листопада в Білорусі очікують на прибуття великої кількості російських військових. Що саме відбуватиметься – поки ніхто не знає.

Є певні побоювання щодо мобілізації в Білорусі. Якщо цей процес запустять, то він точно не буде відкритим. Людей набиратимуть під виглядом доукомплектації підрозділів. Тоді це вже буде тривожний сигнал. Зараз ситуація спокійна – турбуватися нема про що.

В нас штат у ССО заповнений на 70% – 80%. Підрозділи артилерії та ППО – може досягати і 50%. Якщо почнеться мобілізація, то вона буде під виглядом доукомплектації підрозділів. Будуть забирати офіцерів відповідно до спеціальностей. Коли це почнеться, то це буде тривожним сигналом. Поки переживати особливо нема через що,

– наголосив Бульба.

Бульба розповів, наскільки серйозна зараз загроза з Білорусі: дивіться відео

Росія намагається втягнути Білорусь у війну