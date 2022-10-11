Україна відліковує усі процеси, які відбуваються в Білорусі. Про це в інтерв'ю заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Наказ про наступ стане останнім для Лукашенка

Олексій Данілов зазначив, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко є заручником ситуації. Водночас Україна готується до будь-яких можливих дій з півночі, зокрема за дорученням президента Володимира Зеленського днями відбулася третя перевірка території, яка межує з Білоруссю.

Однак секретар РНБО відзначив, що в Білорусі мало охочих воювати проти України.

Ми свідомі того, що є в білорусів, свідомі того, що є у росіян. Я можу сказати: бажаючих воювати з нами справжніх білорусів майже немає. Вони розуміють наше відношення, вони розуміють ставлення,

– наголосив Данілов.

Водночас секретар РНБО підкреслив, що якщо Лукашенко наважиться дати наказ про наступ військ на територію України, то це буде останнім його рішенням як людини, яку і так цивілізований світ не визнає як президента.

Україну неможливо злякати

Данілов зазначив, що тема наступу з Білорусі є елементом психологічного тиску на українців. Однак українців неможливо злякати. Як приклад, секретар РНБО навів звернення Володимира Зеленського, записане на вулиці в Києві під час ракетних обстрілів 10 жовтня, коли за наказом диктатора Путіна окупанти завдали масованого удару по нашій державі.

Заява президента нашої країни, яка відбулася безпосередньо під стінами Офісу Президента в той час, коли Путін жбурляв сюди свої бомби, каже про міцність не тільки нашого президента, а і про міцність нашої країни. Нас злякати неможливо,

– підкреслив секретар РНБО.

Росія намагається втягнути Білорусь у війну

За даними Головного управління розвідки Міноборони, Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України, однак самопроголошений президент Лукашенко намагається уникнути цього. Він готовий віддати Росії всі сили, які в нього є, лише щоб безпосередньо не вступати у відкриту війну.

Однак Путін наполегливо намагається переконати Лукашенка у тому, що він повинен віддати наказ про наступ.

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