Таку заяву Лукашенко зробив 10 жовтня на нараді з питань безпеки Білорусі, повідомляє 24 канал. Окрім цього, в білоруському міністерстві оборони знову почали погрожувати Україні.

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Лукашенко готувався до війни десятки років

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що його країна гідно відповість будь-якому противнику.

Ми до цього готувалися не один десяток років. Якщо потрібно буде, то ми відповімо,

– наголосив Лукашенко.

Проте для цієї "відповіді" потрібна одна умова – щоб білоруська розвідка і Комітет державної безпеки нічого не упустили та не проґавили. Саме тому, за словами Лукашенка, їм необхідно знати все, що відбувається біля кордонів.

"Не нагнітаючи ситуацію, хочу, щоб ви розуміли – якщо хочеш миру, потрібно готуватися до війни. Завжди. Все життя", – додав білоруський диктатор.

Він вкотре почав розповідати, що Білорусь хочуть втягнути у війну, попри те, що від початку свого вторгнення її вже втягнула Росія. Однак Лукашенко вважає, що це планують зробити якісь "негідники".

"Ми не повинні їм дозволити втягнути нас у війну. Це наша головна задача – не повинно бути війни на території Білорусі. І ми, військові, повинні вжити заходів, щоб її не було", – заявив білоруський президент.

Він додав, що білоруси вже "нутром відчувають щось недобре". Однак хвилюватися їм не варто. Натомість слід просто робити свою справу на своєму місці.

"Ситуація на сьогодні не настільки загострена, щоб ми сьогодні вже почали щось робити. Для цього є військові, які продемонструють на цьому етапі свою рішучість. Захищати свою країну, і тоді жоден негідник сюди не сунеться", – заявив Лукашенко.

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Міноборони Білорусі погрожує миттєвою відповіддю на провокації

Окрім цього, білоруський диктатор вважає, що Польща просить США розмістити на своїй території ядерну зброю.

Польща просто тремтить і просить американців, щоб вони негайно завезли ядерну зброю і розмістили в Польщі, в тому числі й з ядерних арсеналів Німеччини,

– марить диктатор.

Своєю чергою, в міністерстві оборони країни заявили, що фіксують занепокоєння українців тим, що з боку Збройних Сил Білорусі можуть здійснюватися агресивні дії. Мовляв, інформація про ймовірний напад – це лише "вкид".

"У нас відповідь на це була і залишається одна: не провокуйте нас – ми з вами воювати не збираємось. Ні з литовцями, ні з поляками, ні тим паче з українцями ми воювати не хочемо. Якщо і ви не хочете і не будете робити неправильні кроки, значить війни не буде. Наші плани є планами оборони. На випадок, якщо нападатимуть на нас", – мовиться у повідомленні.

У відомстві погрожують жорсткою та миттєвою відповіддю, якщо "хоч один метр білоруської землі буде підданий агресії". Водночас там наголошують, що не хочуть війни з Україною, як і наша держава не хоче війни з Білоруссю.

Зверніть увагу! В Головному управлінні розвідки розповіли, що під час зустрічей Путіна та Лукашенка Білорусь намагаються схилити до участі у відкритій війні. Білоруський диктатор готовий віддати Росії всі сили, які має, аби тільки не вступати у відкриту війну проти України.

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