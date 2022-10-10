Відповідну заяву зробив голова Державного прикордонного комітету Анатолій Лапо. Про це розповіли у білоруських ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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У Білорусі скаржаться на заміновані дороги в Україні

Лапо бідкається, що українці підірвали практично всі прикордонні мости та замінували дороги.

Аж до того, що ставлять протитанкові міни у три ряди на дорогах,

– заявив прикордонник.

Окрім цього, за його словами, з українського боку на кордон виходять не прикордонники, а територіальна оборона.

"Випробовуємо ми на собі тиск, ціляться в наших прикордонників, іноді стріляють у повітря, ведеться постійна повітряна розвідка", – скаржиться Лапо.

Нагадаємо, що у білоруському МЗС 8 жовтня знову заявили про "планування удару" по їхній країні. В українському міністерстві закордонних справ розповіли, що ввечері посла України в Мінську Ігоря Кизиму викликали у відомство та вручили дипломатичну ноту.

"У ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує завдавати удару по території Білорусі. Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму", – повідомили в МЗС.

У відомстві додали, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Росії щодо провокацій та подальшого звинувачення України.

В Головному управлінні розвідки розповіли, що під час зустрічей Путіна та Лукашенка Білорусь намагаються схилити до участі у відкритій війні. Білоруський диктатор готовий віддати Росії всі сили, які має, аби тільки не вступати у відкриту війну проти України.

Своєю чергою, міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас зазначив, що звинувачення України у підготовці нападу було не просто так. Відповідна заява має чітку мету: стягування до кордонів з Білоруссю якомога більше українських військових.

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