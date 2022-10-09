У Генштабі ЗСУ ввечері 9 вересня повідомили, що Росія використовує для війни проти України військові склади та арсенали Білорусі. Зокрема, найближчим часом сплановано переміщення на територію Росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

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У Росію перекидають танки Т-72А

На тлі інформації від Генштабу ЗСУ активісти з "Беларускі Гаюн" опублікували відео, як з Білорусі у напрямку Росії перекидають техніку. Відео знято на залізничній станції "Орша" (Вітебська область). Дата зйомки – приблизно ранок 9 жовтня.

Перекидання техніки з Білорусі в Росію: відео

Як зазначили активісти, на відео можна помітити не менше 12 танків Т-72А, а також вагон із військовослужбовцями.

Повідомляється, що танки Т-72А не перебувають на озброєнні білоруської армії. Основним бойовим танком збройних сил Білорусі є Т-72Б.

Активісти припускають, що танки Т-72А були зняті зі зберігання збройних сил Білорусі, а також режим Лукашенка розпочав передачу Росії важкої бронетехніки, знятої зі зберігання.

Варто додати, що в Генштабі ЗСУ також повідомили, що керівництво Росії веде переговори з третіми країнами щодо купівлі зброї та комплектуючих.

Зокрема, ведуться переговори щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню.

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