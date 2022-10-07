Таким чином Росія може атакувати за допомогою цих дронів області Заходу або Центру України. Цими безпілотниками окупанти атакували Запоріжжя, Харків, Білу Церкву, Миколаївщину та Одещину.

Зверніть увагу В ОК "Південь" розповіли, скільки іранських дронів-камікадзе вже збили

Що відомо про іранські дрони у Білорусі

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід" з посиланням на білоруські джерела повідомило про те, що ймовірно Росія перекинула на аеродром "Лунінець" щонайменше 20 дронів-камікадзе Shaheed 136 та пункти управління до них.

Відзначимо, що від Лунінця до кордону з Рівненщиною всього 55 кілометрів. Не виключено, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні, або центральні регіони України. Тому закликаємо за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги,

– наголосили в управлінні Сил тероборони "Захід".

Водночас білоруська моніторингова група "Білоруський Гаюн", яка відстежує військову активність у країні, не підтвердила та не спростувала цієї інформації. Однак група відзначила цікаву деталь – Росія могла перекинути ці дрони за допомогою військового літака Ан-72, який 6 жовтня прилітав на військовий аеродром "Мачулищі".

Головне про іранські безпілотники під час війни

Росія придбала в Ірану дрони-камікадзе, хоч і Тегеран це повністю заперечує. Окупанти почали активно використовувати ці безпілотники на Півдні, а згодом і використали в Запоріжжі, Харкові та в Білій Церкві.

Українські війська з кожним днем удосконалюють свої навички з боротьби з цими дронами. Станом на 6 жовтня ЗСУ збили 49 іранських безпілотників.

Зокрема протягом минулого тижня окупанти застосували 46 безпілотників, з яких 24 вдалося збити. Тобто ЗСУ знищили до 60% іранських дронів.

Інститут з вивчення війни проаналізував, як іранські безпілотники можуть допомогти Росії у цій війні. Аналітики відзначили, що Shahed-136 не настільки потужні, як HIMARS, тому, ймовірно, вони суттєво не вплинуть на ситуацію на фронті.

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