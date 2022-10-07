Таким образом, Россия может атаковать с помощью этих дронов области Запада или Центра Украины. Этими беспилотниками оккупанты атаковали Запорожье, Харьков, Белую Церковь, Николаевщину и Одесщину.

Обратите внимание В ОК "Юг" рассказали, сколько иранских дронов-камикадзе уже сбили

Что известно об иранских дронах в Беларуси

Региональное управление Сил территориальной обороны "Запад" со ссылкой на белорусские источники сообщило о том, что, вероятно, Россия перебросила на аэродром "Лунинец" по меньшей мере 20 дронов-камикадзе Shaheed 136 и пункты управления к ним.

Отметим, что от Лунинца до границы с Ровненской всего 55 километров. Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины. Поэтому призываем ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигналы воздушной тревоги,

– отметили в управлении Сил терробороны "Запад".

В то же время, белорусская мониторинговая группа "Беларусский Гаюн", отслеживающая военную активность в стране, не подтвердила и не опровергла эту информацию. Однако группа отметила интересную деталь – Россия могла перекинуть эти дроны с помощью военного самолета Ан-72, который 6 октября прилетал на военный аэродром "Мачулищи".

Главное об иранских беспилотниках во время войны

Россия приобрела у Ирана дроны-камикадзе, хотя Тегеран это полностью отрицает. Оккупанты начали активно использовать эти беспилотники на Юге, а затем и использовали в Запорожье, Харькове и в Белой Церкви.

Украинские войска с каждым днем совершенствуют свои навыки борьбы с этими дронами. По состоянию на 6 октября ВСУ сбили 49 иранских беспилотников.

В частности, в течение прошлой недели оккупанты применили 46 беспилотников, из которых 24 удалось сбить. То есть ВСУ уничтожили до 60% иранских дронов.

Институт по изучению войны проанализировал, как иранские беспилотники могут помочь России в этой войне. Аналитики отметили, что Shahed-136 не столь мощны как HIMARS, поэтому, вероятно, они существенно не повлияют на ситуацию на фронте.

Интересно – как ВСУ атакуют оккупантов с помощью дронов: смотрите видео