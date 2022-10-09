У Генштабі ЗСУ розповіли, що Росія веде переговори з третіми країнами щодо зброї та комплектуючи. Зокрема, ведуться переговори щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню.

Варте уваги У ЗСУ припустили, чи Іран зможе надалі поставляти дрони Росії

У Росію мають прибути 13 ешелонів зброї з Білорусі

Іншим джерелом поставок для російської армії залишаються військові склади та арсенали Білорусі.

Невдовзі в Росію мають прибути 13 ешелонів зброї з Білорусі, які включатимуть боєприпаси та матеріально-технічні засоби.

Росія використовує іранські дрони проти України

Восени російські військові почали активно використовувати у війні проти України дрони іранського виробництва. Дронами-камікадзе ворог атакував Одещину, Миколаївщину та навіть Київщину.

Інформація про те, що Росія може отримати іранські дрони, з'явилася ще влітку. Про те, що Іран може поставити Росії ударні безпілотники, заявляли в Білому домі. Влітку Владімір Путін особисто їздив в Іран домовлятися щодо безпілотників.

Глава МЗС Ірану Нассер Канаані заявляв, що його країна не постачатиме зброю Росії. Через використання іранських дронів президент Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на це. МЗС України 23 вересня позбавило посла Ірану акредитації.

Після цього в Ірані відкинули звинувачення України щодо постачання Росії дронів-камікадзе, заявивши про "вплив третіх країн". У Києві наголосили, що Іран має негайно припинити постачання зброї в Росію.

Це важливо – у Білорусь доправили дрони для атаки Заходу України: дивіться відео