Прессекретар Міністерства закордонних справ Насер Канані заявив, що шкодує про погіршення дипломатичних відносин між Іраном та Україною.
Увага Застосування росією іранських дронів може створити проблеми для ЗСУ, – ЗМІ
Це рішення ґрунтується на непідтверджених повідомленнях та викликане створенням медійного простору іноземними сторонами,
– сказав міністр.
При цьому в Ірані наполягли на тому, що нібито дотримуються нейтралітету у війні, а глава МЗС провів низку зустрічей з російським міністром закордонних справ, щоб "допомогти у вирішенні кризи".
Ба більше, Канані порадив уряду України уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами.
Коротко про іранські дрони в росії
- Про те, що росія може отримати іранські дрони у ЗМІ говорили ще влітку. Зокрема, повідомлялося, що Білий дім має дані про те, що Іран може поставити росії ударні безпілотники.
- Водночас Іран заперечував це, а міністр закордонних справ Нассер Канаані запевняв, що Іран не постачатиме росії зброю, зокрема й безпілотники.
- Однак, уже вже початку серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Іран таки міг відправити БпЛА до росії для польових випробувань. І, мовляв, росіяни почали тренування з іранськими безпілотниками.
- 30 серпня представники адміністрації Джо Байдена повідомили журналістам, що росіяни забрали частину дронів з іранського аеродрому та вже доставили їх до росії.
- Однак, докази беззаперечні – у вересні українські військові збивали іранські дрони неодноразово, та росіяни маркують дрони іншими марками.
- Через використання іранських дронів президент Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на це.
- Україна ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації.
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