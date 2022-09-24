Прессекретар Міністерства закордонних справ Насер Канані заявив, що шкодує про погіршення дипломатичних відносин між Іраном та Україною.

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Це рішення ґрунтується на непідтверджених повідомленнях та викликане створенням медійного простору іноземними сторонами,

– сказав міністр.

При цьому в Ірані наполягли на тому, що нібито дотримуються нейтралітету у війні, а глава МЗС провів низку зустрічей з російським міністром закордонних справ, щоб "допомогти у вирішенні кризи".

Ба більше, Канані порадив уряду України уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами.

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