Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Насер Канани заявил, что сожалеет об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной.

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Это решение основывается на неподтвержденных сообщениях и вызвано созданием медийного пространства иностранными сторонами,

– сказал министр.

При этом в Иране настояли на том, что якобы придерживаются нейтралитета в войне, а глава МИД провел ряд встреч с российским министром иностранных дел, чтобы "помочь в разрешении кризиса".

Более того, Канани посоветовал правительству Украины избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами.

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