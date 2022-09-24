Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Насер Канани заявил, что сожалеет об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной.
Применение россией иранских дронов может создать проблемы для ВСУ, – СМИ
Это решение основывается на неподтвержденных сообщениях и вызвано созданием медийного пространства иностранными сторонами,
– сказал министр.
При этом в Иране настояли на том, что якобы придерживаются нейтралитета в войне, а глава МИД провел ряд встреч с российским министром иностранных дел, чтобы "помочь в разрешении кризиса".
Более того, Канани посоветовал правительству Украины избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами.
Кратко об иранских дронах в россии
- О том, что россия может получить иранские дроны в СМИ говорили еще летом. В частности, сообщалось, что у Белого дома есть данные о том, что Иран может поставить россии ударные беспилотники.
- В то же время Иран отрицал это, а министр иностранных дел Нассер Канаани уверял, что Иран не будет поставлять россии оружие, в том числе и беспилотники.
- Однако уже в начале августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Иран мог отправить БПЛА в россию для полевых испытаний. И, мол, россияне начали тренировку с иранскими беспилотниками.
- 30 августа представители администрации Джо Байдена сообщили журналистам, что россияне забрали часть дронов с иранского аэродрома и уже доставили их в россию.
- Однако доказательства бесспорны – в сентябре украинские военные сбивали иранские дроны неоднократно, и россияне маркируют дроны другими марками.
- Из - за использования иранских дронов президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на это.
- Украина приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации.
Больше об этом – над Одессой летали иранские дроны: смотреть видео