Постачати військову допомогу кремлю іран матиме змогу через посередників. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Експерт вважає, що ірану не вигідно на сьогодні співпрацювати з росією через внутрішні проблеми.

В ірану величезні внутрішні проблеми. Не можна сказати, що це революція, або що ці мітинги переростуть у революцію, але вже дійшло до того, що велика територія ірану охоплена протестами. Там уже силове протистояння – армія застосовує вогнепальну зброю, є поранені та вбиті, протестанти застосовують коктейлі молотова та каміння,

– пояснив оглядач.

За його словами, схема продажу іранських дронів росії могла включати посередників, зокрема терористів із "Хезболли".

"Ця схема може працювати. Через неї іранські військові продаватимуть ці дрони. Тим паче в такій ситуації цей процес можуть продовжити. Щодо відкритої підтримки іраном росії – тут я дуже сумніваюся. Якщо релігійним лідерам ірану вдасться цього разу утримати владу, то я думаю, що для стабілізації ситуації їм потрібне економічне піднесення", – переконаний Жданов.

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На його думку, цього можна очікувати лише після ядерної угоди зі США, що гарантує ірану виходи на міжнародні ринки "в білу", отримуючи чистий прибуток та збільшуючи надходження валюти до скарбниці держави.

"На сьогодні на різних заморожених рахунках є близько 12 мільярдів доларів, які іран не отримав за свою нафту, коли наклали на них санкції. Я думаю, що у Тегерані дуже захочуть отримати ці гроші назад. Доєднання до росії у цьому випадку – останній крок, на який захоче піти керівництво країни", – резюмував Жданов.

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