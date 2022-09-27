Поставлять военную помощь кремлю иран сможет через посредников. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт считает, что ирану не выгодно на сегодняшний день сотрудничать с россией из-за внутренних проблем.

У ирана огромные внутренние проблемы. Нельзя сказать, что это революция или что эти митинги перерастут в революцию, но уже дошло до того, что большая территория ирана охвачена протестами. Там уже силовое противостояние – армия применяет огнестрельное оружие, есть раненые и убитые, протестанты применяют коктейли молотова и камни,

– объяснил обозреватель.

По его словам, схема продажи иранских дронов россии могла включать посредников, в том числе террористов из "Хезболлы".

"Эта схема может работать. Из-за нее иранские военные будут продавать эти дроны. Тем более в такой ситуации этот процесс могут продолжить. Относительно открытой поддержки ираном россии – здесь я очень сомневаюсь. Если религиозным лидерам Ирана удастся на этот раз удержать власть, то я думаю, что для стабилизации ситуации им нужен экономический подъем", – убежден Жданов.

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По его мнению, этого можно ожидать только после ядерного соглашения с США, что гарантирует ирану выход на международные рынки "в белую", получая чистую прибыль и увеличивая поступление валюты в казну государства.

"На сегодняшний день на разных замороженных счетах есть около 12 миллиардов долларов, которые иран не получил за свою нефть, когда наложили на них санкции. Я думаю, что в Тегеране очень захотят получить эти деньги обратно. Присоединение к россии в этом случае – последний шаг, на который захочет пойти руководство страны", – резюмировал Жданов.

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