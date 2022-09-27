Украина сможет восстановить отношения с Ираном только после смены политического режима в стране. Об этом 24 каналу рассказал посол Украины в США (2015 – 2019 годы) Валерий Чалый.
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"Террористический" союзник россии
Дипломат отметил, что на сегодняшний день союзниками россии являются страны-спонсоры терроризма по законодательству США, которые оказывают москве разную поддержку, в частности: беларусь, Сирия, Куба, Северная Корея и Иран.
"Иран, по крайней мере, предоставил дроны россии. Это должно иметь последствия для этой страны. Со стороны Украины мало просто сказать об этой проблеме. Иранцы сбили украинский самолет, в котором погибли наши люди. Иранцы не хотят платить – они хотят "заплатить" за жизнь украинцев по 175 тысяч долларов. Это похоже на издевательство", – пояснил экс-посол в США.
По его словам, в ситуации с убытком украинского самолета МАУ возникают дополнительные вопросы, например относительно того, не пользовались ли россияне своими системами с иранской территории, чтобы сбить Boeing 737.
С Ираном, по моему мнению, нужно жестче . Этот "чемодан без ручки" нужно бросать уже. То есть разорвать дипломатические отношения с ними. Это нужно делать и не ждать,
– добавил Чалый.
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По его мнению, после того, как Иран отреагировал на заявление МИД Украины о поставках россии дронов, нужно было сразу разрывать отношения с Тегераном.
"Мы сказали, что иранский посол не будет уже здесь, а также что сократят состав посольства, а что они сказали? Будут симметрично действовать? Разорвать с этой страной дипломатические отношения и забыть, что есть такая страна. Они хотят быть союзниками россии – Бог с ними. Нужно забыть о них, потому что Иран нам ничего путного не сделал", – считает дипломат.
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Будут ли последствия для Ирана
Чалый уверен, что народам Ирана сложно жить в условиях действующего политического режима.
"Они просто должны его изменить. Этот террористический иранский режим ни к чему хорошему не приведет. Иран – прекрасная страна, с огромной историей, которая должна быть без авторитарного режима, поскольку тот навязал народу жесткие и недемократические правила", – указал дипломат.
По его словам, до прихода исламистов Иран таким не был.
Там были широкие права женщин, а что они сделали с этой процветающей страной? Поэтому свергнуть режим – это задача народа Ирана. А наша задача – подождать, пока изменится режим, чтобы возобновлять какое-либо взаимодействие,
– резюмировал экспосол Украины в США.
Кризис украинско-иранских отношений: что известно
- О том, что россия может получить иранские дроны в СМИ говорили еще летом. В частности, сообщалось, что у Белого дома есть данные о том, что Иран может поставить россии ударные беспилотники .
- В то же время Иран отрицал это, а министр иностранных дел Нассер Канаани уверял, что Иран не будет поставлять россии оружие, в том числе и беспилотники.
- Однако уже в начале августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Иран мог отправить БпЛА в россия для полевых испытаний. И, мол, россияне начали тренировку с иранскими беспилотниками .
- 30 августа представители администрации Джо Байдена сообщили журналистам , что россияне забрали часть дронов с иранского аэродрома и уже доставили их в россию.
- Уже в сентябре украинские военные начали сбивать иранские дроны, которые россияне маркируют другими марками.
- Из - за использования иранских дронов президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на это . Впоследствии, Украина приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и сократить кадровый состав иранского посольства.
- В то же время в Тегеране отвергли все обвинения и заговорили о "внешнем влиянии" на отношения с Украиной со стороны третьих стран.
- Впоследствии Украина ответила на позицию Ирана, подчеркнув, что единственной "третьей стороной" есть иранские беспилотники , которые ВСУ сбивают в нашем небе. В Киеве уверены, что только Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.
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