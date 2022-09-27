Україна зможе відновити відносини з іраном лише після зміни політичного режиму в країні. Про це 24 каналу розповів посол України в США (2015 – 2019 роки) Валерій Чалий.
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"Терористичний" союзник росії
Дипломат зазначив, що на сьогодні союзниками росії є країни-спонсори тероризму за законодавством США, які надають москві різну підтримку, зокрема: білорусь, сирія, куба, Північна Корея та іран.
"Іран, принаймні, надав дрони росії. Це повинно мати наслідки для цієї країни. З боку України замало просто сказати про цю проблему. Іранці збили український літак, в якому загинули наші люди. Іранці не хочуть платити – вони хочуть "заплатити" за життя українців по 175 тисяч доларів. Це схоже на знущання", – пояснив експосол у США.
За його словами, у ситуації зі збиттям українського літака МАУ виникають додаткові питання, як-от щодо того, чи не користувалися росіяни своїми системами з іранської території, щоб збити Boeing 737.
З Іраном, на мою думку, треба жорсткіше. Цю "валізу без ручки" потрібно кидати вже. Тобто розірвати дипломатичні стосунки з ними. Це треба робити й не чекати,
– додав Чалий.
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На його думку, після того, як іран відреагував на заяву МЗС України щодо постачання росії дронів, потрібно було одразу розривати стосунки з Тегераном.
"Ми сказали, що іранський посол не буде вже тут, а також що скоротять склад посольства, а що вони сказали? Будуть симетрично діяти? Розірвати з цією країною дипломатичні стосунки й забути, що є така країна. Вони хочуть бути союзниками росії – бог з ними. Потрібно забути про них, тому що іран нам нічого путнього не зробив", – вважає дипломат.
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Чи будуть наслідки для Ірану
Чалий переконаний, що народам ірану складно жити в умовах чинного політичного режиму.
"Вони просто мають його змінити. Цей терористичний іранський режим ні до чого доброго не призведе. Іран – прекрасна країна, з величезною історією, яка має бути без авторитарного режиму, позаяк той нав'язав народу жорсткі й недемократичні правила", – вказав дипломат.
За його словами, до приходу ісламістів іран таким не був.
Там були широкі права жінок, а що зараз вони зробили з цією квітучою країною? Тому скинути режим – це завдання народу ірану. А наше завдання – почекати, поки зміниться режим, щоб відновлювати якусь взаємодію,
– резюмував експосол України у США.
Криза українсько-іранських відносин: що відомо
- Про те, що росія може отримати іранські дрони у ЗМІ говорили ще влітку. Зокрема, повідомлялося, що Білий дім має дані про те, що Іран може поставити росії ударні безпілотники.
- Водночас іран заперечував це, а міністр закордонних справ Нассер Канаані запевняв, що іран не постачатиме росії зброю, зокрема й безпілотники.
- Однак, уже вже початку серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що іран таки міг відправити БпЛА до росії для польових випробувань. І, мовляв, росіяни почали тренування з іранськими безпілотниками.
- 30 серпня представники адміністрації Джо Байдена повідомили журналістам, що росіяни забрали частину дронів з іранського аеродрому та вже доставили їх до росії.
- Вже у вересні українські військові почали збивати іранські дрони, які росіяни маркують іншими марками.
- Через використання іранських дронів президент Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на це. Згодом Україна ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації та скоротити кадровий склад іранського посольства.
- Водночас у Тегерані відкинули всі звинувачення і заговорили про "зовнішній вплив" на відносини з Україною з боку третіх країн.
- Згодом Україна відповіла на позицію ірану, наголосивши, що єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники, які ЗСУ збивають в нашому небі. У Києві переконані, що лише Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною.
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