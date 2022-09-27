Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, іранські БПЛА, за допомогою яких ворог атакує українські міста, – доволі небезпечна зброя.

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Які проблеми створюють іранські дрони

Перед силами ППО стоїть виклик у плані знищення цих безпілотників.

Петро Черник Військовий експерт Іранські дрони створюють для нас великі проблеми у частині полювання за ними. Насправді це непоганий дрон-камікадзе з бойовою частиною до 40 кілограмів. Скажімо, важкий снаряд від артсистеми "Піон" важить 103 кілограми. Тобто ці дрони – доволі дошкульна зброя, на неї доведеться витрачати дороге озброєння зенітно-ракетного прикриття.

За словами Черника, полювання за іранськими дронами-камікадзе буде виснажувати ракетний потенціал України.

Чи здатні іранські дрони змінити баланс сил на війні

Однак, як наголосив військовий експерт, сама поява цих дронів свідчить про те, що російська федерація вже не спроможна самостійно виробляти високотехнологічну зброю.

Тому кремль змушений вдаватися до послуг Ірану, який визнаний країною-спонсором тероризму, щоб хоч якось змінити баланс сил на лінії фронту.

Звичайно, ці дрони-камікадзе будуть дошкуляти й завдавати шкоди. Однак паритет загальних сил не зміниться. Ініціатива однозначно в руках України,

– наголосив Черник.

Він додав, що це не варто плутати зі стратегічним переломом у війні, адже до нього ще доволі далеко.

Петро Черник розповів про небезпеку іранських беспілотників: дивіться відео

Росія застосовує в Україні іранські дрони: коротко