Іран збив літак МАУ двома ракетами: з’явилось відео, на якому чітко видно влучання

У мережі з’явилось ще одне відео, яке підтверджує: літак МАУ в небі над Тегераном збили дві ракети протиповітряної оборони Ірану. У ролику видно запуск обидвох ракет, влучання та момент падіння авіалайнера.

Відео оприлюднив у своєму твіттері іранський журналіст Бенгам Голіпур.

Важливо: Літак МАУ могли збити навмисно, – Єрмак

Нове відео стрільби по українському літаку МАУ. Стріляли двома ракетами,

– йдеться у дописі.

Літак МАУ збили двома ракетами: відео з Ірану

فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی

شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm — Behnam Gholipour (@beehnam) January 14, 2020

Зазначимо, що в мережі вже з’являлось відео з іранською ракетою. Щоправда, на ньому було видно пуск лише однієї ракети та не був зафіксований момент її влучання в літак МАУ. Втім, експерти "впізнали" геолокацію ролика та підтвердили його справжність.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.

До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.

Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.

14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.



Катастрофа літака МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу