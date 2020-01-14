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      Іран збив літак МАУ двома ракетами: з’явилось відео, на якому чітко видно влучання

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      Збиття літака МАУ над Тегераном зафіксували на відео / скріншот із відео

      У мережі з’явилось ще одне відео, яке підтверджує: літак МАУ в небі над Тегераном збили дві ракети протиповітряної оборони Ірану. У ролику видно запуск обидвох ракет, влучання та момент падіння авіалайнера.

      Відео оприлюднив у своєму твіттері іранський журналіст Бенгам Голіпур.

      Важливо: Літак МАУ могли збити навмисно, – Єрмак

      Нове відео стрільби по українському літаку МАУ. Стріляли двома ракетами,
      – йдеться у дописі.

      Літак МАУ збили двома ракетами: відео з Ірану

      Зазначимо, що в мережі вже з’являлось відео з іранською ракетою. Щоправда, на ньому було видно пуск лише однієї ракети та не був зафіксований момент її влучання в літак МАУ. Втім, експерти "впізнали" геолокацію ролика та підтвердили його справжність.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
      • Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.
      • До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
      • Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
      • 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.


      Катастрофа літака МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Іран Жертви
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