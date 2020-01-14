Іран збив літак МАУ двома ракетами: з’явилось відео, на якому чітко видно влучання
У мережі з’явилось ще одне відео, яке підтверджує: літак МАУ в небі над Тегераном збили дві ракети протиповітряної оборони Ірану. У ролику видно запуск обидвох ракет, влучання та момент падіння авіалайнера.
Відео оприлюднив у своєму твіттері іранський журналіст Бенгам Голіпур.
Важливо: Літак МАУ могли збити навмисно, – Єрмак
Нове відео стрільби по українському літаку МАУ. Стріляли двома ракетами,
– йдеться у дописі.
Літак МАУ збили двома ракетами: відео з Ірану
Зазначимо, що в мережі вже з’являлось відео з іранською ракетою. Щоправда, на ньому було видно пуск лише однієї ракети та не був зафіксований момент її влучання в літак МАУ. Втім, експерти "впізнали" геолокацію ролика та підтвердили його справжність.
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
- Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
- Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.
- До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
- Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
- 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.