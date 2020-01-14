Літак МАУ могли збити навмисно, – Єрмак

Іранська сторона офіційно визнала, що збила український літак МАУ 8 січня. Однак у Зеленського допускають, що авіакатастрофа могла статися навмисно.

Помічник президента Андрій Єрмак розповів, що усі обставини трагедії ще потрібно встановити, повідомляє "Українська правда".

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Політик зауважив, що одразу було кілька версій авіакатастрофи, а версія ракети була однією з основних з самого початку.

Хочу відзначити, що незважаючи на визнання іранською стороною самого факту збиття і заяви про те, що це сталося в результаті трагічної помилки, нам ще належить встановити, чи було це помилкою або все ж умислом,

– наголосив Єрмак.

Наразі робота комісії ще триває. Помічник президента заявив, що в найближчі дні в Україну має прибути представник Ірану.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

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Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки провідних країн світу в один голос заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.

14 січня в Ірані затримали ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном, однак жодних деталей поки про це невідомо.

Важливо! Повний список загиблих в авіакатастрофі – за посиланням.



Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу