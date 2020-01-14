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      Самолет МАУ могли сбить намеренно, – Ермак

      176 Читати новину українською
      Самолет МАУ могли сбить намеренно / Getty images

      Иранская сторона официально признала, что сбила украинский самолет МАУ 8 января. Однако у Зеленского допускают, что авиакатастрофа могла произойти намеренно.

      Помощник президента Андрей Ермак рассказал, что все обстоятельства трагедии еще предстоит установить, сообщает "Украинская правда".

      Коротко обо всем: Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек: последние новости, фото, видео

      Политик отметил, что сразу было несколько версий авиакатастрофы, а версия ракеты была одной из основных с самого начала.

      Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом,
      – отметил Ермак.

      Сейчас работа комиссии еще продолжается. Помощник президента заявил, что в ближайшие дни в Украину должен прибыть представитель Ирана.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

      Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

      Обратите внимание: Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: реакция Украины

      Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

      Впоследствии разведки ведущих стран мира в один голос заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

      11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции. Украина потребует полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.

      14 января в Иране задержали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном, однако никаких деталей пока об этом неизвестно.

      Важно! Полный список погибших в авиакатастрофе – по ссылке.

      що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані інфографікаГлавные факты о крушении самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт между США и Ираном Иран МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране Оружие Жертвы Андрей Ермак
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