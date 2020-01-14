В Иране арестовали подозреваемых в сбитии самолета МАУ
В Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном. Такое заявление 14 января сделал представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили.
По его словам, судебный орган Ирана арестовал "некоторых людей" за их роль в катастрофе украинского самолета, который, по словам иранских властей, был случайно сбит иранской ракетой, сообщает ABC.
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Представитель судебной системы Ирана не дал подробностей.
Что говорят власти Ирана
Тем временем президент Ирана Хасан Рухани заявил в телевизионной речи 14 января, что сбитие украинского самолета было "непростительной ошибкой", и Иран накажет всех, кто отвечает за случайную стрельбу. Рухани добавил, что "трагическое событие" будет тщательно расследоваться.
Это была непростительная ошибка... один человек не может быть единолично ответственным за катастрофу самолета,
– сказал президент Ирана.
"Вооруженные силы Ирана признают свою ошибку – это хороший первый шаг... Мы должны заверить людей, что это не повторится", – сказал Рухани.
Он добавил, что его правительство "подотчетно иранским и другим нациям, которые лишились жизни в авиакатастрофе".
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Что известно о крушении самолета МАУ в Иране: главные факты
- Украинский самолет МАУ разбился около Тегерана 8 декабря вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев.
- Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета.
- Впоследствии разведки и политики США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
- 11 января Иран официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Командующий КСИР извинился за содеянное.
- Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.
- Из-за попытки властей Ирана скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ в Тегеране вспыхнули массовые протесты. Произошли столкновения.
- СБУ расследует катастрофу самолета по 3 статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, умышленное убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества.
- Украинское правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе.
Главные факты о крушении самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала