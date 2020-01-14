В Иране арестовали подозреваемых в сбитии самолета МАУ

В Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном. Такое заявление 14 января сделал представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

По его словам, судебный орган Ирана арестовал "некоторых людей" за их роль в катастрофе украинского самолета, который, по словам иранских властей, был случайно сбит иранской ракетой, сообщает ABC.

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Представитель судебной системы Ирана не дал подробностей.

Что говорят власти Ирана

Тем временем президент Ирана Хасан Рухани заявил в телевизионной речи 14 января, что сбитие украинского самолета было "непростительной ошибкой", и Иран накажет всех, кто отвечает за случайную стрельбу. Рухани добавил, что "трагическое событие" будет тщательно расследоваться.

Это была непростительная ошибка... один человек не может быть единолично ответственным за катастрофу самолета,

– сказал президент Ирана.

"Вооруженные силы Ирана признают свою ошибку – это хороший первый шаг... Мы должны заверить людей, что это не повторится", – сказал Рухани.

Он добавил, что его правительство "подотчетно иранским и другим нациям, которые лишились жизни в авиакатастрофе".

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