Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 167 человек

Украинский самолет, на борту которого было 167 человек, потерпел крушение ночью 8 января у аэропорта столицы Ирана – Тегерана. Деталей пока мало. СМИ пишут, что это самолет авиакомпании МАУ, который летел в Киев.

О катастрофе сообщили в информационном агентстве АР , которое сослалось на иранское телевидение.

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Иранские СМИ пишут, что все, кто был на борту – погибли.

Самолет вылетел из международного аэропорта имени Хомейни. Администрация аэропорта подтвердила факт катастрофы.

Первые фото з места крушения (опубликовала Mash):



Катастрофа Boeing 737-800 в Иране



На борту было 167 людей

В телеграмм-канале Mash опубликовали видео, которое якобы зафиксировало именно катастрофу украинского самолета.

О причинах катастрофы информации также нет. Журналисты изданий разных стран предполагают и технические неисправности в самолете, и случайную иранскую ракету, которая сбила самолет.