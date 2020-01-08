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      Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 167 человек

      2063 Читати новину українською
      СМИ сообщили об аварии украинского самолета в Иране / Фото иранских СМИ

      Украинский самолет, на борту которого было 167 человек, потерпел крушение ночью 8 января у аэропорта столицы Ирана – Тегерана. Деталей пока мало. СМИ пишут, что это самолет авиакомпании МАУ, который летел в Киев.

      О катастрофе сообщили в информационном агентстве АР, которое сослалось на иранское телевидение.

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      Иранские СМИ пишут, что все, кто был на борту – погибли. 

      Самолет вылетел из международного аэропорта имени Хомейни. Администрация аэропорта подтвердила факт катастрофы. 

      Первые фото з места крушения (опубликовала Mash):

      Фото
      Катастрофа Boeing 737-800 в Иране

      Иран
      На борту было 167 людей

      В телеграмм-канале Mash опубликовали видео, которое якобы зафиксировало именно катастрофу украинского самолета. 

      О причинах катастрофы информации также нет. Журналисты изданий разных стран предполагают и технические неисправности в самолете, и случайную иранскую ракету, которая сбила самолет.

      Катастрофа произошла вроде бы через какой-то час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертвы Иран авиация Новости Украины Постраждалі
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