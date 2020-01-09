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      Пожара в двигателях самолета МАУ не было: журналист опубликовал первые выводы по авиакатастрофе

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      В Иране работает комиссия по установлению причин авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране / facebook.com/butusov.yuriy

      Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара. Версия неисправности двигателей, взрыва двигателей пока не подтверждается.

      Об этом, ссылаясь на собственный источник в комиссии, написал на своей фейсбук-странице украинский журналист Юрий Бутусов. Он процитировал предварительные выводы экспертов.

      Важно: В Иране разбился украинский самолет: предварительные причины авиакатастрофы

      По словам эксперта, он не увидел никаких следов пожара в двигателях и на фрагментах правого крыла самолета.

      Также источник поделился информацией, предоставленной начальником управления гражданской авиации Ирана Али Абидзаде. По данным иранской стороны, самолет вылетел в 6:13, но за пять минут на высоте 2400 метров начал падать, загорелся и затем разбился.

      По утверждению иранских диспетчеров, никаких сообщений с борта самолета от экипажа не поступало. Самолет якобы развернулся в аэропорт, но был ли этот разворот управляемым или уже не управляемым, пока не известно.

      Эксперт, на которого ссылается Бутусов, также добавил, что украинской стороне пока не предоставили информации с радаров контроля воздушного движения.

      Нет информации, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и столкнуться, был пуск ракеты. Эту информацию нам обещают предоставить. Оба черных ящика самолета найдено. Они повреждены при падении и пожаре, но их можно восстановить,
      – заверил он.

      Специалист также добавил, что иранцы не собираются что-то от кого-то засекречивать. Согласно Чикагской конвенции они намерены предоставить доступ к расследованию и к расшифровке черных ящиков всем сторонам, включая американцев, производителей самолета, а также всех стран, граждане которых погибли.

      Что известно о предварительных причинах авиакатастрофы самолета МАУ

      Отметим, что иранские службы спасения нашли оба черных ящика самолета, только один из них в хорошем состоянии.

      Причини авиакатастрофы самальота МАУ

      Важно: Авиакатастрофа МАУ в Иране: что грозит расследованию трагедии

      • В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. К 4 основным версиям причин катастрофы относятся: возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
         
      • В предыдущем отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Пилоты пытались вернуться в аэропорт после того, как столкнулись с техническими проблемами. Согласно отчету, самолет загорелся, когда находился еще в воздухе. По словам председателя организации Али Абедзаде, на возгорание перед катастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета якобы говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета. В отчете также отмечается, что "после столкновения с землей произошел взрыв". Следователи предполагают, что взрыв произошел из-за того, что самолет был полностью заправлен топливом для перелета в Киев.
         
      • Эксперты несколько скептически отнеслись к версии возгорания двигателя. Во-первых, профессионализм экипажа не вызывает сомнений. Во-вторых, в авиакомпании подтверждают исправность самолета. Ранее Boeing 737-NG с двигателями CFM 56 не попадали в катастрофу из-за отказа двигателя на взлете. В-третьих, самолет исчез с радаров на высоте 2700 метров, где была возможность для маневров (это не 50 метров над землей, где ничего не сделать).
         
      • Эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко в комментарии "BBC Украина" предположил, что иранцы могли заявить о проблемах с двигателем, потому что, возможно, получили такую ​​информацию от экипажа. По его мнению, не стоит отбрасывать версии подрыва на лайнере и что экипаж не знал, что стало причиной горения двигателя. Ведь когда происходит возгорание двигателя, существует быстрая процедура гашения, "а здесь мы имеем ситуацию, когда за секунды – взрыв, пожар и резкое падение".
         
      • Подобный вывод сделал австралийский авиаэксперт Джефри Томас. По его мнению, взрыв мог произойти в середине самого самолета.
         
      • Впоследствии появилась информация, что пилот самолета МАУ, что потерпел авиакатастрофу возле Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером. Голос пилота идентифицировали после проверки черного ящика экипажа.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране? Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.


      Карта падения самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран авиация
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