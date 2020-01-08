В Иране разбился украинский самолет: причина авиакатастрофы

Самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана, погибли 177 пассажиров на борту. Предварительная причина – техническая неисправность двигателя.

Версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета исключается, об этом сообщает посольство Украины в Республике Иран.

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Посольство также сообщает, что на борту Boeing 737 было девять членов экипажа из Украины. СМИ сообщают, что еще двое украинцев были пассажирами. Всего на борту находились 177 человек.

По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается,

– информируют в посольстве.

На месте падения нашли черный ящик. Он также предварительно подтверждает, что авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя.

Украинский самолет разбился в Иране: основное

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.

По предварительным данным, на борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-з высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

Президент Украины отреагировал на авиакатастрофу – выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава государства срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

При Совете национальной безопасности и обороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии – 238 17 77.

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