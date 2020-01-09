В СНБО заявили о трех "закрытых" версиях авиакатастрофы в Иране

Украинская сторона имеет семь версий причин катастрофы самолета МАУ в Иране, три из которых – "закрытые". Пока об окончательной версии говорить еще рано.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщило Радио Свобода.

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По словам Данилова, версия о сбитии украинского самолета ракетой из ЗРК "Тор" российского производства является одной из тех, которые рассматривают украинские специалисты.

Версий мы имеем семь – четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрытыми. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены все исследования, которые нужно в этом случае отработать,

– добавил Данилов.

По словам секретаря СНБО, специалисты, которые уехали в Иран, являются лучшими в Украине. Они принимали участие в расследовании дела "Бука", которым был сбит самолет на территории Донецкой области.

"Но здесь нет гонитвы, СНБО – не пиар-агентство, мы работаем с доказательствами, с информацией. Когда та или иная версия будет иметь более или менее подтверждение, мы будем об этом информировать", – указал Данилов.

Накануне Данилов заявил о 4 версиях причин катастрофы:

возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор";

столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом;

разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Какие есть версии причин авиакатастрофы

Официальный представитель аэропорта Имама Хомейни назвал предварительной причиной авиакатастрофы в Иране возгорание двигателя. Украинское посольство в Иране на официальном сайте сперва опубликовало заявление, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Однако потом информация об этом исчезла.

В предыдущем отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем.

Эксперты несколько скептически относятся к версии возгорания двигателя. Во-первых, профессионализм экипажа не вызывает сомнений. Во-вторых, в авиакомпании подтверждают исправность самолета. В-третьих, самолет исчез с радаров на высоте, где была возможность для маневров (это не 50 метров над землей, где ничего нельзя сделать).

По мнению австралийского авиаэксперта Джефри Томаса, взрыв мог случиться в середине самого самолета.

Впоследствии появилась информация, что пилот самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана, от начала полета не имел связи с башней и диспетчером. Голос пилота идентифицировали после проверки черного ящика экипажа.

В МАУ отметили, что гарантируют летную исправность всех своих самолетов и квалификацию экипажей. Руководство авиакомпании также отметило, что 6 января проводилось плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом. Тогда никаких проблем не обнаружили.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

На борту находились 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.