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      В СНБО заявили о трех "закрытых" версиях авиакатастрофы в Иране

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      В СНБО сообщили о 7 версиях авиакатастрофы / GettyImages

      Украинская сторона имеет семь версий причин катастрофы самолета МАУ в Иране, три из которых – "закрытые". Пока об окончательной версии говорить еще рано.

      Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщило Радио Свобода.

      Читайте подробно: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      По словам Данилова, версия о сбитии украинского самолета ракетой из ЗРК "Тор" российского производства является одной из тех, которые рассматривают украинские специалисты.

      Версий мы имеем семь – четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрытыми. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены все исследования, которые нужно в этом случае отработать,
      – добавил Данилов.

      По словам секретаря СНБО, специалисты, которые уехали в Иран, являются лучшими в Украине. Они принимали участие в расследовании дела "Бука", которым был сбит самолет на территории Донецкой области.

      "Но здесь нет гонитвы, СНБО – не пиар-агентство, мы работаем с доказательствами, с информацией. Когда та или иная версия будет иметь более или менее подтверждение, мы будем об этом информировать", – указал Данилов.

      Накануне Данилов заявил о 4 версиях причин катастрофы:

      • возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор";
      • столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом;
      • разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
      • взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

      Какие есть версии причин авиакатастрофы

      • Официальный представитель аэропорта Имама Хомейни назвал предварительной причиной авиакатастрофы в Иране возгорание двигателя. Украинское посольство в Иране на официальном сайте сперва опубликовало заявление, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Однако потом информация об этом исчезла.
      • В предыдущем отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем.
      • Эксперты несколько скептически относятся к версии возгорания двигателя. Во-первых, профессионализм экипажа не вызывает сомнений. Во-вторых, в авиакомпании подтверждают исправность самолета. В-третьих, самолет исчез с радаров на высоте, где была возможность для маневров (это не 50 метров над землей, где ничего нельзя сделать).
      • По мнению австралийского авиаэксперта Джефри Томаса, взрыв мог случиться в середине самого самолета.
      • Впоследствии появилась информация, что пилот самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана, от начала полета не имел связи с башней и диспетчером. Голос пилота идентифицировали после проверки черного ящика экипажа.
      • В МАУ отметили, что гарантируют летную исправность всех своих самолетов и квалификацию экипажей. Руководство авиакомпании также отметило, что 6 января проводилось плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом. Тогда никаких проблем не обнаружили.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      На борту находились 167 пассажиров (среди них 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины СНБО Алексей Данилов Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ MH17 Новости Донецка Новости России Жертвы авиация
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