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      Авиакатастрофа самолета МАУ: посольство в Иране исключило версию теракта, затем убрало заявление

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      Авикатастрофа самолета МАУ / en.rcs.ir

      Посольство Украины в Иране на официальном сайте сначала опубликовало заявление, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Однако затем информация об этом исчезла.

      В сообщении посольства Украины в Республике Иран говорилось, что по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам.

      Обо всем: Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 177 человек: последние новости, фото, видео

      "Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается", – добавили в посольстве.

      Однако впоследствии сообщение исчезло. По состоянию на 11.00 никакой информации о катастрофе самолета МАУ на сайте нет.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: что известно

      Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

      Важно! Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

      Во время брифинга президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

      На месте падения нашли черный ящик. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Однако причины еще устанавливаются.

      На борту находились 177 человек: 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

      Предварительный список: В авиакатастрофе в Иране разбились 11 украинцев

      Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 177 человек: последние новости, фото, видео
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Иран Жертвы Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины МАУ авиация Теракт
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