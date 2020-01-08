Авиакатастрофа самолета МАУ: посольство в Иране исключило версию теракта, затем убрало заявление

Посольство Украины в Иране на официальном сайте сначала опубликовало заявление, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Однако затем информация об этом исчезла.

В сообщении посольства Украины в Республике Иран говорилось, что по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам.

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"Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается", – добавили в посольстве.

Однако впоследствии сообщение исчезло. По состоянию на 11.00 никакой информации о катастрофе самолета МАУ на сайте нет.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: что известно

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

Важно! Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Во время брифинга президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

На месте падения нашли черный ящик. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Однако причины еще устанавливаются.

На борту находились 177 человек: 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

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