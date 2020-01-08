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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Авікатастрофа літака МАУ: посольство в Ірані виключило версію теракту, а потім прибрало заяву

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      Авікатастрофа літака МАУ / en.rcs.ir

      Посольство України в Ірані на офіційному сайті спершу опублікувало заяву, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається. Однак потім інформація про це зникла.

      У повідомленні посольства України в Республіці Іран мовилося, що за попередньою інформацією, літак розбився в наслідок аварії двигуна через технічні причини.

      Про все: Український літак розбився в Ірані, на борту було 176 людей: останні новини, фото, відео

      "Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається", – додали у посольстві.

      Однак згодом повідомлення зникло. Станом на 11.00 жодної інформації про катастрофу літака МАУ на сайті немає.


      Скріншот з сайту посольства України в Ірані

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: що відомо

      Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

      Важливо! Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

      Під час брифінгу президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

      На місці падіння знайшли чорну скриньку. За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна. Однак причини ще встановлюються.

      На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Іран МАУ Жертви Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України авіація Теракт
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