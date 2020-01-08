Іран ракетами атакував американську базу в Іраку, – ЗМІ

Військову базу США Айн аль-Асад, розташовану в Іраку, атакували ракетами. Корпус вартових ісламської революції заявив, що цей удар – акт помсти за вбивство генерала Касема Сулеймані.

Інформація про факт атаки по американській базі в Іраку наразі суперечлива від різних видань та інформаційних агентств. Достеменно відомо лише те, що 8 січня по Айн аль-Асад дійсно випустили ракети.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США привели в бойову готовність свої війська на Близькому Сході

Про атаку 9 ракетами повідомив канал Sky News Arabia з посиланням на джерела в іракських силових структурах. Інший канал, Press TV, передав, що вдарили по американській базі десятками ракет.

Той же Press TV передав, що Корпус вартових ісламської революції взяв на себе відповідальність за напад та заявив, що ця атака – відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані.

Деякі інші місцеві джерела також заявили про початок так званої "Операції мученика Сулеймані".

Iranian media channel 'Jam-e Jam' reporting that the operation against the US base is called 'Operation Martyr Soleimani' and 'dozens' of ballistic missiles have been fired. — Kyle Glen (@KyleJGlen) January 7, 2020

Утім правдивої інформації про якісь жертви чи руйнування наразі немає.

Твіттер FarsNews_Agency опублікував начебто відео запуску ракет по базі США з дописом "Починається "Жорстока помста".

«انتقام سخت» آغاز شد/ حملات سنگین موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد pic.twitter.com/sbw0cwGH6B — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 7, 2020

У будь-якому випадку в Білому домі вже відреагували: сказали, що за ситуацією стежать.

Речниця адміністрації Трампа Стефані Грішем заявила наступне: "Про ці повідомлення знаємо. Президент теж в курсі. Ми стежимо за ситуацією й консультуємось з усією безпековою командою".

White House Press Secretary Stephanie Grisham: "We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team."https://t.co/LvHLgjkXjf — Axios (@axios) January 7, 2020

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