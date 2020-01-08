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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Іран ракетами атакував американську базу в Іраку, – ЗМІ

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      По базі Айн аль-Асад випустили понад 10 ракет / Ілюстративне фото (pixabay)

      Військову базу США Айн аль-Асад, розташовану в Іраку, атакували ракетами. Корпус вартових ісламської революції заявив, що цей удар – акт помсти за вбивство генерала Касема Сулеймані.

      Інформація про факт атаки по американській базі в Іраку наразі суперечлива від різних видань та інформаційних агентств. Достеменно відомо лише те, що 8 січня по Айн аль-Асад дійсно випустили ракети. 

      Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США привели в бойову готовність свої війська на Близькому Сході

      Про атаку 9 ракетами повідомив канал Sky News Arabia з посиланням на джерела в іракських силових структурах. Інший канал, Press TV, передав, що вдарили по американській базі десятками ракет. 

      Той же Press TV передав, що Корпус вартових ісламської революції взяв на себе відповідальність за напад та заявив, що ця атака – відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані.

      Деякі інші місцеві джерела також заявили про початок так званої "Операції мученика Сулеймані". 

      Утім правдивої інформації про якісь жертви чи руйнування наразі немає. 

      Твіттер FarsNews_Agency опублікував начебто відео запуску ракет по базі США з дописом "Починається "Жорстока помста". 

      У будь-якому випадку в Білому домі вже відреагували: сказали, що за ситуацією стежать. 

      Речниця адміністрації Трампа Стефані Грішем заявила наступне: "Про ці повідомлення знаємо. Президент теж в курсі. Ми стежимо за ситуацією й консультуємось з усією безпековою командою".

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      Автор: Северин Трач
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