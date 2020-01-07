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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      США привели в бойову готовність свої війська на Близькому Сході, – ЗМІ

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      Протиповітряна оборона США на Близькому Сході приведена у стан підвищеної готовності / topwar.ru (ілюстративне фото)

      Війська США і ракетні батареї протиповітряної оборони країни по всьому Близькому Сходу були приведені у стан підвищеної готовності. Це може означати, що США готуються збивати іранські безпілотники через дані розвідки.

      Розвідка США помітила якісь ознаки загрози з боку Ірану, повідомляє телеканал CNN з посиланням на неназваного американського чиновника.

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      А друге джерело телеканалу додало, що сили США на Близькому Сході вже готові "до загрози нападу".

      Телеканал зазначає, що американська розвідка протягом останніх декількох днів також спостерігала за переміщенням військової техніки Ірану, включно з безпілотниками і балістичними ракетами.

      Чиновники розповіли, що переміщення іранських військових може бути спробою країни убезпечити свою зброю від можливого удару США або ж поставити її для здійснення власних атак.

      Що відомо про конфлікт між США та Іраном

      Конфлікт між країнами спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Він загинув внаслідок ракетного удару, якого завдали США за особистим наказом президента Дональда Трампа.

      Згодом Трамп звинуватив Сулеймані у причетності до загибелі тисяч американців і в планах вбивства ще багатьох громадян США. А в Пентагоні заявили, що ракетний удар був спрямований на стримування майбутніх планів іранських атак.

      Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". А духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою".

      Хто такий Касем Сулеймані? Був командувачем спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані Сулеймані був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячували нагороди та спортивні досягнення.

      Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

      Поховали Сулеймані 7 січня. На похорон зібрався такий натовп, що в тисняві загинули 56 людей, ще 210 зазнали травм.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини США Конфлікт між США та Іраном Іран Близький Схід Зброя
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