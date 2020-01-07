13:36
7 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Хто врятує Дубінського. Савченко шукає роботу
      Вєсті.UA
      18:05, 6 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      У Ірані на похороні генерала Сулеймані сталася страшна тиснява: загинули десятки людей

      165 Читать новость на русском

      У іранському місті Керман проводять в останню путь командира іранського елітного підрозділу "Аль-Кудс" генерал-майора Касім Сулеймані. Під час церемонії прощання з військовим сталася страшна тиснява, внаслідок якої загинули понад 30 людей.

      За даними іранського державного телеканалу IRIB, загинули 35 осіб і ще 190 зазнали поранень. За словами медиків, усіх потерпілих доправили до медичних закладів міста.

      Радимо ознайомитися! Ліквідація Сулеймані у Іраку: що про нього відомо і чим це загрожує регіону

      Обставини події з'ясовують фахівці. Усі відомості про інцидент офіційна влада Ірану планує оприлюднити після розслідування.

      Зауважимо, що Керман – рідне місто Сулеймані. Тут його також мають поховати.

      Новина доповнюється 

      Користувачів смартфонів на Android попередили про небезпеку на свята: у чому ризик
      сьогодні
      18514
      Теги: Новини політики Вбивство Сулеймані
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:01 Гучні звільнення Зеленського: як змінилась Рада після виборів
      Антон Голобородько 123
      сьогодні , 12:00 Томос и ребенок на табуретке, или Улучшенная версия УПЦ КП
      Михайло Дубинянський 1090
      сьогодні , 09:00 Очередной переворот Мадуро в Венесуэле
      Запретное мнение 1839
      6 січня , 23:10 12 фактів про "Щедрик", яких ви не знали
      Настя Сукач 3332
      6 січня , 19:11 Це дуже крутий бойовик: відверте інтерв'ю "кіборга" про оборону Донецького аеропорту
      Віталій Дейнега 1633
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук