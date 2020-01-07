У Ірані на похороні генерала Сулеймані сталася страшна тиснява: загинули десятки людей

У іранському місті Керман проводять в останню путь командира іранського елітного підрозділу "Аль-Кудс" генерал-майора Касім Сулеймані. Під час церемонії прощання з військовим сталася страшна тиснява, внаслідок якої загинули понад 30 людей.

За даними іранського державного телеканалу IRIB, загинули 35 осіб і ще 190 зазнали поранень. За словами медиків, усіх потерпілих доправили до медичних закладів міста.

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Обставини події з'ясовують фахівці. Усі відомості про інцидент офіційна влада Ірану планує оприлюднити після розслідування.

Зауважимо, що Керман – рідне місто Сулеймані. Тут його також мають поховати.

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