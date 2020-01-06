Похорон Сулеймані: понад мільйон іранців вийшли на вулиці Тегерану – відео

У столиці Ірану Тегерані кілька мільйонів людей взяли участь у похоронах генерала Касема Сулеймані, убитого в Іраку унаслідок ракетного удару США.

Державне телебачення Ірану заявило, що на прощанні було "кілька мільйонів". Водночас, точної кількості людей наразі не називають. Про це повідомляє Аljazeera.

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Донька генерала Сулеймані, звертаючись до іранців, пообіцяла, що загибель її батька стане "чорним днем для США та Ізраїлю".

Сім'ї американських військових на Близькому Сході будуть проводити дні в очікуванні смерті своїх дітей,

– сказала вона.

Молитву над тілом Сулеймані промовив духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. По завершенні молитви присутні стали викрикувати: "Смерть Америці!".

دائما ما يصور بعض الاعلام العربي #الاهواز على انها معارضة للدولة الايرانية، بحكم وجود نسبة كبيرة من العرب فيها.

هذه هي الاهواز بصورتها التي ظهرت امس في تشييع الفريق #قاسم_سليماني pic.twitter.com/IQBaRUdCWz — Kheyralah Ebadi (@kheyralah) January 6, 2020

Уряд Ісламської Республіки Іран оголосив понеділок вихідним днем, щоб дозволити попрощатися із Сулеймані усім бажаючим. Багато вулиць у центрі Тегерана закриті для руху автомобілів, не працюють школи та університети.

VIDEO: Mourners pack the streets of Tehran for ceremonies to pay homage to top Iranian military commander Qasem #Soleimani, after he was killed in a US strike in Baghdad (IRIB footage) pic.twitter.com/7Rn6cTBdrk — AFP news agency (@AFP) January 6, 2020

З Тегерана тіло Сулеймані відправлять у священне для шиїтів місто Кум, де біля одного з мавзолеїв також пройде траурна церемонія. Похорон Сулеймані відбудеться 7 січня в його рідному місті Керман на південному сході Ірану. У Кермані 7 січня оголошено вихідним днем.

Наказ про ліквідацію Касема Сулеймані особисто віддав президент США Дональд Трамп. У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

Хто такий Касем Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.



Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

Якими можуть бути наслідки вбивства Сулеймані?

Лідери кількох іракських воєнізованих угруповань та лідери Ірану пообіцяли помститися Сполученим Штатам. Зауважимо, що на військових базах США в Іраку розташовані до 5 тисяч військових.

США закликають Іран не погрожувати їм. Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що у такому разі країна буде відповідати і продовжувати реагувати на агресивні дії з боку Тегерана.

Парламент Іраку 5 січня прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ. Міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, заявила про те, що тимчасово зупиняють військову операцію в Іраку.

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