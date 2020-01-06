Похорон Сулеймані: понад мільйон іранців вийшли на вулиці Тегерану – відео
У столиці Ірану Тегерані кілька мільйонів людей взяли участь у похоронах генерала Касема Сулеймані, убитого в Іраку унаслідок ракетного удару США.
Державне телебачення Ірану заявило, що на прощанні було "кілька мільйонів". Водночас, точної кількості людей наразі не називають. Про це повідомляє Аljazeera.
Важливо: Іран виходить з ядерної угоди через вбивство Сулеймані: деталі
Донька генерала Сулеймані, звертаючись до іранців, пообіцяла, що загибель її батька стане "чорним днем для США та Ізраїлю".
Сім'ї американських військових на Близькому Сході будуть проводити дні в очікуванні смерті своїх дітей,
– сказала вона.
Молитву над тілом Сулеймані промовив духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. По завершенні молитви присутні стали викрикувати: "Смерть Америці!".
Уряд Ісламської Республіки Іран оголосив понеділок вихідним днем, щоб дозволити попрощатися із Сулеймані усім бажаючим. Багато вулиць у центрі Тегерана закриті для руху автомобілів, не працюють школи та університети.
З Тегерана тіло Сулеймані відправлять у священне для шиїтів місто Кум, де біля одного з мавзолеїв також пройде траурна церемонія. Похорон Сулеймані відбудеться 7 січня в його рідному місті Керман на південному сході Ірану. У Кермані 7 січня оголошено вихідним днем.
Наказ про ліквідацію Касема Сулеймані особисто віддав президент США Дональд Трамп. У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
Хто такий Касем Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.
Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.
Якими можуть бути наслідки вбивства Сулеймані?
- Лідери кількох іракських воєнізованих угруповань та лідери Ірану пообіцяли помститися Сполученим Штатам. Зауважимо, що на військових базах США в Іраку розташовані до 5 тисяч військових.
- США закликають Іран не погрожувати їм. Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що у такому разі країна буде відповідати і продовжувати реагувати на агресивні дії з боку Тегерана.
Парламент Іраку 5 січня прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ. Міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, заявила про те, що тимчасово зупиняють військову операцію в Іраку.
Читайте також: Іран виходить з ядерної угоди через вбивство Сулеймані – деталі
- Загострення між США та Іраном та рішення Іраку стривожило світ. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг збере позачергове засідання Північноатлантичної ради.
- Втрутилась і Німеччина –пропонує найближчим часом провести зустріч глав МЗС країн ЄС у зв’язку із загостренням ситуації на Близькому Сході.