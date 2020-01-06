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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ
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      Похорон Сулеймані: понад мільйон іранців вийшли на вулиці Тегерану – відео

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      Мільйони людей прийшли попрощатись із Сулеймані в Тегерані / hamshahrionline.ir

      У столиці Ірану Тегерані кілька мільйонів людей взяли участь у похоронах генерала Касема Сулеймані, убитого в Іраку унаслідок ракетного удару США.

      Державне телебачення Ірану заявило, що на прощанні було "кілька мільйонів". Водночас, точної кількості людей наразі не називають. Про це повідомляє Аljazeera

      Важливо: Іран виходить з ядерної угоди через вбивство Сулеймані: деталі

      Донька генерала Сулеймані, звертаючись до іранців, пообіцяла, що загибель її батька стане "чорним днем для США та Ізраїлю".

      Сім'ї американських військових на Близькому Сході будуть проводити дні в очікуванні смерті своїх дітей,
      – сказала вона.

      Молитву над тілом Сулеймані промовив духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. По завершенні молитви присутні стали викрикувати: "Смерть Америці!".

       

      Уряд Ісламської Республіки Іран оголосив понеділок вихідним днем, щоб дозволити попрощатися із Сулеймані усім бажаючим. Багато вулиць у центрі Тегерана закриті для руху автомобілів, не працюють школи та університети.

      З Тегерана тіло Сулеймані відправлять у священне для шиїтів місто Кум, де біля одного з мавзолеїв також пройде траурна церемонія. Похорон Сулеймані відбудеться 7 січня в його рідному місті Керман на південному сході Ірану. У Кермані 7 січня оголошено вихідним днем.

      Наказ про ліквідацію Касема Сулеймані особисто віддав президент США Дональд Трамп. У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

      Хто такий Касем Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.

      Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

      Якими можуть бути наслідки вбивства Сулеймані?

      Парламент Іраку 5 січня прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ. Міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, заявила про те, що тимчасово зупиняють військову операцію в Іраку.

      Читайте також: Іран виходить з ядерної угоди через вбивство Сулеймані деталі

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Іран Вбивство Сулеймані Близький Схід Ірак
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