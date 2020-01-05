Іран виходить з ядерної угоди через вбивство Сулеймані: деталі

Через вбивство свого генерала Касема Сулеймані Іран заявив про вихід з ядерної угоди 2015 року. Це означає, що влада держави більше не планує дотримуватися жодного з пунктів договору.

З заявою про вихід держави з договору виступило іранське телебачення, яке цитувало офіційну іранську владу. Про це повідомляє видання AP.

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Повідомлення про це надійшло після заяви іранських чиновників про те, що Тегеран розглядає можливість вжити ще жорсткіших кроків для відповіді США.

Державне телебачення показало заяву адміністрації президента Ірану Хасана Рухані про те, що відтепер країна не буде дотримуватися обмежень на збагачення, кількості накопиченого збагаченого урану, а також досліджень та розробок у ядерній галузі.

Ядерна угода 2015 року: коротко

Спільний всеосяжний план дій, так звана ядерна угода 2015 року була підписана у Відні 14 липня. Її підписантами стали:

Іран;

США;

Росія;

Китай;

Франція;

Велика Британія;

Німеччина;

Євросоюз.

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Угода стосувалася ядерної програми Ірану. Вона передбачала низку пунктів:

Більшість іранського збагаченого урану буде вивезена за кордон;

Жоден із ядерних об'єктів в Ірані не буде демонтований;

Завод зі збагачення палива Фордо стане науково-дослідним центром ядерної фізики без потужностей зі збагачення урану;

МАГАТЕ отримає доступ до всіх ядерних об'єктів в країні терміном на 20 років, що дозволить організації простежити за тим, щоб іранська ядерна програма носила виключно мирний характер;

Санкції США, Євросоюзу та Ради безпеки ООН будуть зняті після укладення всеосяжної угоди щодо ядерної програми Ірану, підписання якої заплановано на кінець червня. Деякі обмежувальні заходи залишаться у дії на певний час, проте потім будуть скасовані.



Основні об'єкти ядерної програми Ірану