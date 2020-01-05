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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ

      Іран виходить з ядерної угоди через вбивство Сулеймані: деталі

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      Іран заявив про вихід з ядерної угоди 2015 року / korrespondent.net

      Через вбивство свого генерала Касема Сулеймані Іран заявив про вихід з ядерної угоди 2015 року. Це означає, що влада держави більше не планує дотримуватися жодного з пунктів договору.

      З заявою про вихід держави з договору виступило іранське телебачення, яке цитувало офіційну іранську владу. Про це повідомляє видання AP.

      До слова: Готуємо помсту, – Іран про війну зі США і вбивство Сулеймані

      Повідомлення про це надійшло після заяви іранських чиновників про те, що Тегеран розглядає можливість вжити ще жорсткіших кроків для відповіді США.

      Державне телебачення показало заяву адміністрації президента Ірану Хасана Рухані про те, що відтепер країна не буде дотримуватися обмежень на збагачення, кількості накопиченого збагаченого урану, а також досліджень та розробок у ядерній галузі.

      Ядерна угода 2015 року: коротко

      Спільний всеосяжний план дій, так звана ядерна угода 2015 року була підписана у Відні 14 липня. Її підписантами стали:

      • Іран;
      • США;
      • Росія;
      • Китай;
      • Франція;
      • Велика Британія;
      • Німеччина;
      • Євросоюз.

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      Угода стосувалася ядерної програми Ірану. Вона передбачала низку пунктів:

      • Більшість іранського збагаченого урану буде вивезена за кордон;
      • Жоден із ядерних об'єктів в Ірані не буде демонтований;
      • Завод зі збагачення палива Фордо стане науково-дослідним центром ядерної фізики без потужностей зі збагачення урану;
      • МАГАТЕ отримає доступ до всіх ядерних об'єктів в країні терміном на 20 років, що дозволить організації простежити за тим, щоб іранська ядерна програма носила виключно мирний характер;
      • Санкції США, Євросоюзу та Ради безпеки ООН будуть зняті після укладення всеосяжної угоди щодо ядерної програми Ірану, підписання якої заплановано на кінець червня. Деякі обмежувальні заходи залишаться у дії на певний час, проте потім будуть скасовані.

      Іран, ядерна програма
      Основні об'єкти ядерної програми Ірану

      Що відомо про вбивство Сулеймані

      • У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
      • У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
      • Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Іран Вбивство Сулеймані Ядерна безпека Зброя
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