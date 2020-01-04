Готуємо помсту, – Іран про війну зі США і вбивство Сулеймані
США почали війну проти Ірану і вбили одного з головних генералів країни Касема Сулеймані. Тегеран обіцяє помститися за це Вашингтону і зробить це так, як вважатиме за потрібне.
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі в інтерв'ю CNN заявив, що Сполучені Штати здійснили військову акцію проти іранського народу.
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"Американці вже почали війну проти Ірану, не тільки економічну війну, але й дії, що виходять за ці рамки. Минулої ночі вони відкрили нову главу цієї війни, убивши одного з головних і найбільш улюблених в народі генералів", – сказав Тахт-Раванчі.
За його словами, Тегеран не може проігнорувати вбивство Сулеймана і буде відповідати дзеркально.
Ми просто не можемо закрити очі на те, що сталося. Буде помста. Іран відповість так, як вважатиме за потрібне. Час і місце такої відповіді буде визначати Іран,
– наголосив посол.
Також дипломат прокоментував заяву держсекретаря США Майкла Помпео про те, що Сулеймані представляв загрозу американцям. За словами Тахтім-Раванчі "цьому немає жодних доказів".
Хто такий Касем Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.
Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.
Що відомо про вбивство Сулеймані
- У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
- У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
- Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".