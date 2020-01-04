Готуємо помсту, – Іран про війну зі США і вбивство Сулеймані

США почали війну проти Ірану і вбили одного з головних генералів країни Касема Сулеймані. Тегеран обіцяє помститися за це Вашингтону і зробить це так, як вважатиме за потрібне.

Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі в інтерв'ю CNN заявив, що Сполучені Штати здійснили військову акцію проти іранського народу.

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"Американці вже почали війну проти Ірану, не тільки економічну війну, але й дії, що виходять за ці рамки. Минулої ночі вони відкрили нову главу цієї війни, убивши одного з головних і найбільш улюблених в народі генералів", – сказав Тахт-Раванчі.

За його словами, Тегеран не може проігнорувати вбивство Сулеймана і буде відповідати дзеркально.

Ми просто не можемо закрити очі на те, що сталося. Буде помста. Іран відповість так, як вважатиме за потрібне. Час і місце такої відповіді буде визначати Іран,

– наголосив посол.

Також дипломат прокоментував заяву держсекретаря США Майкла Помпео про те, що Сулеймані представляв загрозу американцям. За словами Тахтім-Раванчі "цьому немає жодних доказів".

Хто такий Касем Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.



Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

Що відомо про вбивство Сулеймані