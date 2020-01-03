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      Наказ про вбивство іранського генерала Сулеймані віддав особисто Трамп

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      Трамп особисто віддав наказ про ліквідацію Кассема Сулеймані / aljazeera.com

      Американці ракетами обстріляли аеропорт у столиці Іраку Багдаді, внаслідок чого загинув іранський генерал Кассем Сулеймані. Як стверджує Білий дім, саме він і був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

      Пентагон підтвердив, що Трамп наказав завдати авіаудару, який ліквідував Сулеймані, пише з цього приводу видання CNN.

      Важливо! Міжнародний аеропорт у Багдаді атакували ракетами, загинув іранський генерал

      Американці стверджують, що саме Сулеймані та його сили відповідальні за загибель сотень американців та членів служби коаліції, а також поранення ще тисяч людей.

      Пентагон також звинувачував іранського генерала в організації нападів на коаліційні бази в Іраку в останні місяці.


      Наслідки обстрілів в аеропорту Багдаду

      Що відомо про ліквідацію Сулеймані?Американці здійснили декілька ракетних обстрілів у Багдаді поблизу місцевого аеропорту. Внаслідок цього загинули керівник відділу зв'язків з громадськістю шиїтської організації "Народні мобілізаційні війська", а також іранський генерал Кассем Сулеймані.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Ірак Новини України Іран Новини США Дональд Трамп Вбивство
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