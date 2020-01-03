Наказ про вбивство іранського генерала Сулеймані віддав особисто Трамп

Американці ракетами обстріляли аеропорт у столиці Іраку Багдаді, внаслідок чого загинув іранський генерал Кассем Сулеймані. Як стверджує Білий дім, саме він і був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

Пентагон підтвердив, що Трамп наказав завдати авіаудару, який ліквідував Сулеймані, пише з цього приводу видання CNN.

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Американці стверджують, що саме Сулеймані та його сили відповідальні за загибель сотень американців та членів служби коаліції, а також поранення ще тисяч людей.

Пентагон також звинувачував іранського генерала в організації нападів на коаліційні бази в Іраку в останні місяці.



Наслідки обстрілів в аеропорту Багдаду

Що відомо про ліквідацію Сулеймані?Американці здійснили декілька ракетних обстрілів у Багдаді поблизу місцевого аеропорту. Внаслідок цього загинули керівник відділу зв'язків з громадськістю шиїтської організації "Народні мобілізаційні війська", а також іранський генерал Кассем Сулеймані.