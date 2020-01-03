Приказ об убийстве иранского генерала Сулеймани отдал лично Трамп
Американцы ракетами обстреляли аэропорт в столице Ирака Багдаде, в результате чего погиб иранский генерал Кассем Сулеймани. Как утверждает Белый дом, именно он и был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
Пентагон подтвердил, что Трамп приказал нанести авиаудар, который ликвидировал Сулеймани, пишет по этому поводу издание CNN.
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Американцы утверждают, что именно Сулеймани и его силы ответственны за гибель сотен американцев и членов службы коалиции, а также ранения еще тысяч людей.
Пентагон также обвинял иранского генерала в организации нападений на коалиционные базы в Ираке в последние месяцы.
Последствия обстрелов в аэропорту Багдада
Что известно о ликвидации Сулеймани?Американцы произвели несколько ракетных обстрелов в Багдаде вблизи местного аэропорта. Вследствие этого погибли руководитель отдела связей с общественностью шиитской организации "Народные мобилизационные войска", а также иранский генерал Кассем Сулеймани.