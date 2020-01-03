Міжнародний аеропорт у Багдаді атакували ракетами, є жертви

Поблизу міжнародного аеропорту у столиці Іраку Багдаді зафіксували кілька потужних вибухів. Очевидці нарахували щонайменше чотири ракети. Відомо, що загинув представник шиїтського військового угруповання зі зв'язків із громадськістю.

Місцеве видання Al-Hadath розповіло, що одна з ракет впала на зону вантажних перевезень міжнародного аеропорту в Багдаді, а інші ракети – біля виходу для пасажирів.

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Достеменно відомо про смерть щонайменше однієї людини: від влучання ракети згорів автомобіль, водій якого й загинув. Шиїтська військова організація "Народні мобілізаційні війська" повідомила, що вбито їхнього керівника відділу зв'язків з громадськістю.



Наслідки падіння ракети на аеропорт / Фото з соцмереж

Військові Іраку кажуть, що біля аеропорту впало три ракети від ЗРК (зенітно-ракетного комплексу). Дев'ятеро людей зазнали травм, а загиблих – двоє.

Поблизу аеропорту розташована американська база. Місцева поліція каже, що ракети прилетіли саме звідти.

Аеропорт наразі зачинили, польоти зупинено.

#ULTIMAHORA #URGENTE #Iraq #EEUU



Se reportan 8 muertos en total por los ataques de drones de #EEUU a las afueras del Aeropuerto Internacional de #Bagdad.



️Dos vehículos, han sido alcanzados por los cohetes en las cercanías del aeropuerto.pic.twitter.com/VHC1nYMGqV — halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) January 3, 2020

31 грудня 2019 протестувальники в Багдаді штурмували посольство США.



Спричинив цю агресію авіаудар з боку американців по об'єктах "Хезболли" на території країни. Американське посольство зупинило роботу. Лише 1 січня облогу представництва США припинили.



Через ці події держсекретар США Майк Помпео переніс і візит до України.