Міжнародний аеропорт у Багдаді атакували ракетами, є жертви
Поблизу міжнародного аеропорту у столиці Іраку Багдаді зафіксували кілька потужних вибухів. Очевидці нарахували щонайменше чотири ракети. Відомо, що загинув представник шиїтського військового угруповання зі зв'язків із громадськістю.
Місцеве видання Al-Hadath розповіло, що одна з ракет впала на зону вантажних перевезень міжнародного аеропорту в Багдаді, а інші ракети – біля виходу для пасажирів.
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Достеменно відомо про смерть щонайменше однієї людини: від влучання ракети згорів автомобіль, водій якого й загинув. Шиїтська військова організація "Народні мобілізаційні війська" повідомила, що вбито їхнього керівника відділу зв'язків з громадськістю.
Наслідки падіння ракети на аеропорт / Фото з соцмереж
Військові Іраку кажуть, що біля аеропорту впало три ракети від ЗРК (зенітно-ракетного комплексу). Дев'ятеро людей зазнали травм, а загиблих – двоє.
- Поблизу аеропорту розташована американська база. Місцева поліція каже, що ракети прилетіли саме звідти.
Аеропорт наразі зачинили, польоти зупинено.
31 грудня 2019 протестувальники в Багдаді штурмували посольство США.
Спричинив цю агресію авіаудар з боку американців по об'єктах "Хезболли" на території країни. Американське посольство зупинило роботу. Лише 1 січня облогу представництва США припинили.
Через ці події держсекретар США Майк Помпео переніс і візит до України.