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      Международный аэропорт в Багдаде атаковали ракетами, есть жертвы

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      Возле аэропорта в Багдаде упали ракеты / Фото Мигеля Мора

      Вблизи международного аэропорта в столице Ирака Багдаде зафиксировали несколько мощных взрывов. Очевидцы насчитали как минимум четыре ракеты. Известно, что погиб представитель шиитского военной группировки по связям с общественностью.

      Местное издание Al-Hadath рассказало, что одна из ракет упала в зону грузовых перевозок международного аэропорта в Багдаде, а другие ракеты – около выхода для пассажиров.

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      Достоверно известно о смерти как минимум одного человека: от попадания ракеты сгорел автомобиль, водитель которого и погиб. Шиитская военная организация "Народные мобилизационные войска" сообщила, что убит их руководитель отдела связей с общественностью.

      Иракское телевидение сообщило, что погиб еще и командующий Корпуса стражей Исламской революции Ирана генерал Кассем Сулеймани. Иран пока эту информацию не подтверждал.

       

      Ирак
      Последствия падения ракеты на аэропорт / Фото из соцсетей

      Военные Ираке говорят, что у аэропорта упало три ракеты от ЗРК (зенитно-ракетного комплекса). Девять человек получили травмы, а погибших – двое.

      • Вблизи аэропорта расположена американская база. Местная полиция говорит, что ракеты прилетели именно оттуда.

      Аэропорт пока закрыли, полеты остановлены.

      31 декабря 2019 протестующие в Багдаде штурмовали посольство США.

      Вызвал эту агрессию авиаудар со стороны американцев по объектам "Хезболлы" на территории страны. Американское посольство остановило работу. Только 1 января осаду представительства США прекратили.

      Из-за этих событий госсекретарь США Майк Помпео перенес и визит в Украину.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Ближний Восток авиация Постраждалі Жертвы Ирак
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