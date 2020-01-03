Международный аэропорт в Багдаде атаковали ракетами, есть жертвы
Вблизи международного аэропорта в столице Ирака Багдаде зафиксировали несколько мощных взрывов. Очевидцы насчитали как минимум четыре ракеты. Известно, что погиб представитель шиитского военной группировки по связям с общественностью.
Местное издание Al-Hadath рассказало, что одна из ракет упала в зону грузовых перевозок международного аэропорта в Багдаде, а другие ракеты – около выхода для пассажиров.
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Достоверно известно о смерти как минимум одного человека: от попадания ракеты сгорел автомобиль, водитель которого и погиб. Шиитская военная организация "Народные мобилизационные войска" сообщила, что убит их руководитель отдела связей с общественностью.
Иракское телевидение сообщило, что погиб еще и командующий Корпуса стражей Исламской революции Ирана генерал Кассем Сулеймани. Иран пока эту информацию не подтверждал.
Последствия падения ракеты на аэропорт / Фото из соцсетей
Военные Ираке говорят, что у аэропорта упало три ракеты от ЗРК (зенитно-ракетного комплекса). Девять человек получили травмы, а погибших – двое.
- Вблизи аэропорта расположена американская база. Местная полиция говорит, что ракеты прилетели именно оттуда.
Аэропорт пока закрыли, полеты остановлены.
31 декабря 2019 протестующие в Багдаде штурмовали посольство США.
Вызвал эту агрессию авиаудар со стороны американцев по объектам "Хезболлы" на территории страны. Американское посольство остановило работу. Только 1 января осаду представительства США прекратили.
Из-за этих событий госсекретарь США Майк Помпео перенес и визит в Украину.
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