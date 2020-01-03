Международный аэропорт в Багдаде атаковали ракетами, есть жертвы

Вблизи международного аэропорта в столице Ирака Багдаде зафиксировали несколько мощных взрывов. Очевидцы насчитали как минимум четыре ракеты. Известно, что погиб представитель шиитского военной группировки по связям с общественностью.

Местное издание Al-Hadath рассказало, что одна из ракет упала в зону грузовых перевозок международного аэропорта в Багдаде, а другие ракеты – около выхода для пассажиров.

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Достоверно известно о смерти как минимум одного человека: от попадания ракеты сгорел автомобиль, водитель которого и погиб. Шиитская военная организация "Народные мобилизационные войска" сообщила, что убит их руководитель отдела связей с общественностью.

Иракское телевидение сообщило, что погиб еще и командующий Корпуса стражей Исламской революции Ирана генерал Кассем Сулеймани. Иран пока эту информацию не подтверждал.



Последствия падения ракеты на аэропорт / Фото из соцсетей

Военные Ираке говорят, что у аэропорта упало три ракеты от ЗРК (зенитно-ракетного комплекса). Девять человек получили травмы, а погибших – двое.

Вблизи аэропорта расположена американская база. Местная полиция говорит, что ракеты прилетели именно оттуда.

Аэропорт пока закрыли, полеты остановлены.