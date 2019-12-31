Посольство США в Ираке атаковали разъяренные демонстранты: Трамп уже отреагировал – видео
31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. США обвинили Иран в организации нападения на американских дипломатов.
Демонстранты в Ираке кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.
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Смотрите видео атаки иракских демонстрантов на американское посольство:
В то же время, президент США Дональд Трамп обвинил Иран в этом. Об этом он написал в своем твиттере.
По его словам, Иран убил американского контрактника и ранил еще нескольких человек.
Мы решительно ответили, и всегда будем. Они будут нести полную ответственность,
– подчеркнул президент США.
Отметим, что иракский спецназ охранявший здание посольства США у главных ворот, чтобы не дать демонстрантам туда проникнуть. Они использовали слезоточивый газ для разгона протестующих.
Что предшествовало демонстрации в Багдаде
В воскресенье самолеты США атаковали базы, относящихся поддерживаемым Ираном ополченцам из шиитской группировки "Катаиб Хезболла", действующей на территории Ирака.
Это было ответом на убийство гражданина США в результате ракетного обстрела военной базы. Катаиб Хезболла – одна из самых маленьких, но наиболее мощных группировок, поддерживаемых Ираном. Флаги группировки были вывешены на заборе, окружающем посольство.