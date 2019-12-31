Посольство США в Ираке атаковали разъяренные демонстранты: Трамп уже отреагировал – видео

31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. США обвинили Иран в организации нападения на американских дипломатов.

Демонстранты в Ираке кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

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Смотрите видео атаки иракских демонстрантов на американское посольство:

В то же время, президент США Дональд Трамп обвинил Иран в этом. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, Иран убил американского контрактника и ранил еще нескольких человек.

Мы решительно ответили, и всегда будем. Они будут нести полную ответственность,

– подчеркнул президент США.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Отметим, что иракский спецназ охранявший здание посольства США у главных ворот, чтобы не дать демонстрантам туда проникнуть. Они использовали слезоточивый газ для разгона протестующих.

Что предшествовало демонстрации в Багдаде

В воскресенье самолеты США атаковали базы, относящихся поддерживаемым Ираном ополченцам из шиитской группировки "Катаиб Хезболла", действующей на территории Ирака.

Это было ответом на убийство гражданина США в результате ракетного обстрела военной базы. Катаиб Хезболла – одна из самых маленьких, но наиболее мощных группировок, поддерживаемых Ираном. Флаги группировки были вывешены на заборе, окружающем посольство.