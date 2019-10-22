"Может случиться, что нам придется воевать": Трамп пригрозил Ирану военным ударом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает втягивать свою страну в войну против любого другого государства. В то же время он подчеркнул, что при необходимости готов дать решительный отпор Ирану.
Американский лидер заявил журналистам в Вашингтоне, что если Иран продолжит совершать "некоторые необдуманные шаги, то США ударит по стране так, как никогда раньше", сообщает "Интерфакс-Украина".
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В то же время глава Белого дома заверил, что не хочет никаких военных конфликтов в мире.
Однако может так случиться, что нам действительно придется воевать,
– заявил Трамп.
Что касается других путей решения конфликта и воздействия на Иран, президент США напомнил о способности Америки осуществлять мощное влияние на экономики других государств.
Он объяснил, что не хочет втягивать США в любые войны, поскольку одным из его личных предвыборных обещаний является возвращение военных США на родину из дальних стран.
Одна из самых страшных вещей, которые мне приходится делать – это писать письма родителям погибших военнослужащих. Я должен сообщить им, что их ребенка убили на Ближнем Востоке, причем – непонятно ради чего она отдала там жизнь,
– сказал Трамп.
Американский президент подытожил, что "бывает, когда наступает время воевать, но есть время, когда нужно действовать разумно".
Стоит добавить, что ранее Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил о готовности страны воевать против Турции, если в этом будет необходимость. Он отметил, что Трамп готов идти на решительные шаги, если не удастся решить вопрос мирным путем, хотя Вашингтон все же отдает предпочтение мира.