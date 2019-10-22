"Може статися, що нам доведеться воювати": Трамп пригрозив Ірану військовим ударом

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має бажання втягувати свою країну у війну проти будь-кого іншого. Водночас він наголосив, що за необхідності готовий дати рішучу відсіч Ірану.

Американський лідер заявив журналістам у Вашингтоні, що якщо Іран продовжить вчиняти "деякі необдумані кроки, то США вдарить по країні так, як ніколи раніше", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Водночас очільник Білого дому запевнив, що не хоче жодних воєнних конфліктів у світі.

Однак може так статися, що нам дійсно доведеться воювати,

– заявив Трамп.

Щодо інших шляхів вирішення конфлікту та впливу на Іран, президент США нагадав про здатність Америки здійснювати потужний вплив на економіки інших держав.

Він пояснив, що не хоче втягувати США в будь-які війни, оскільки однією з його особистих передвиборчих обіцянок є повернення військових США на батьківщину з далеких країн.

Одна з найжахливіших речей, які мені доводиться робити – це писати листи батькам загиблих військовослужбовців. Я повинен повідомити їм, що їх дитину вбили на Близькому Сході, причому – незрозуміло заради чого вона віддала там життя,

– зауважив Трамп.

Американський президент підсумував, що "буває, коли настає час, щоб воювати, однак є час, коли потрібно діяти розумно".

Варто додати, що раніше Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео оголосив про готовність країни воювати проти Туреччини, якщо в цьому буде необхідність. Він зазначив, що Трамп готовий йти на рішучі кроки, якщо не вдасться вирішити питання мирним шляхом, хоча Вашингтон все ж віддає перевагу миру.