07:36
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої
      Вєсті.UA
      21:38, 21 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      "Може статися, що нам доведеться воювати": Трамп пригрозив Ірану військовим ударом

      488 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп заявив, що не має бажання втягувати свою країну у війну проти будь-кого іншого. Водночас він наголосив, що за необхідності готовий дати рішучу відсіч Ірану.

      Американський лідер заявив журналістам у Вашингтоні, що якщо Іран продовжить вчиняти "деякі необдумані кроки, то США вдарить по країні так, як ніколи раніше", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Цікаво: Трамп може розвалити НАТО? – Яковина

      Водночас очільник Білого дому запевнив, що не хоче жодних воєнних конфліктів у світі.

      Однак може так статися, що нам дійсно доведеться воювати,
      – заявив Трамп.

      Щодо інших шляхів вирішення конфлікту та впливу на Іран, президент США нагадав про здатність Америки здійснювати потужний вплив на економіки інших держав.

      Він пояснив, що не хоче втягувати США в будь-які війни, оскільки однією з його особистих передвиборчих обіцянок є повернення військових США на батьківщину з далеких країн.

      Одна з найжахливіших речей, які мені доводиться робити – це писати листи батькам загиблих військовослужбовців. Я повинен повідомити їм, що їх дитину вбили на Близькому Сході, причому – незрозуміло заради чого вона віддала там життя,
      – зауважив Трамп.

      Американський президент підсумував, що "буває, коли настає час, щоб воювати, однак є час, коли потрібно діяти розумно".

      Варто додати, що раніше Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео оголосив про готовність країни воювати проти Туреччини, якщо в цьому буде необхідність. Він зазначив, що Трамп готовий йти на рішучі кроки, якщо не вдасться вирішити питання мирним шляхом, хоча Вашингтон все ж віддає перевагу миру.

      blog_ava
      Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати
      сьогодні
      8464
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Іран
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати
      сьогодні , 07:15 Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати
      Ірина Поліщук 8448
      Головні новини 21 жовтня: скандал з Гонтаревою і "Кварталом", Сивохо в РНБО і загибель Кутового
      21 жовтня , 22:27 Головні новини 21 жовтня: скандал з Гонтаревою і "Кварталом", Сивохо в РНБО і загибель Кутового
      Ірина Вихрущ 1941
      Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно
      21 жовтня , 22:00 Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно
      Галина Янченко 1983
      Загинув Тарас Кутовий: чим відомий колишній міністр
      21 жовтня , 21:07 Загинув Тарас Кутовий: чим відомий колишній міністр
      Наталя Боднар 5144
      Сергій Сивохо – новий радник секретаря РНБО: що про нього відомо
      21 жовтня , 19:14 Сергій Сивохо – новий радник секретаря РНБО: що про нього відомо
      Ірина Вихрущ 10094
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук