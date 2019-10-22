США готові до війни з Туреччиною в разі потреби, – Держдеп

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Дональд Трамп готовий до військових дій проти Туреччини, але Вашингтон віддає перевагу миру перед війною.

Водночас Помпео наголосив в інтерв'ю телеканалу CNBC, що у разі невідкладності військових дій президент Трамп повністю готовий піти на такий крок.

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Варто зазначити, що раніше Дональд Трамп повідомив, що в Сирії все ж залишиться "невелика кількість" американських військових. Вони дислокуватимуться неподалік кордону з Йорданією. Їхнім завданням буде охорона нафтових родовищ.

Американський лідер також зауважив, що укладене з Туреччиною п'ятиденне перемир'я, термін якого збігає у вівторок, 22 жовтня, може бути продовжене.

Коротко про операцію Туреччини проти курдів

Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська. Відкликав попри те, що раніше курди разом з американцями протистояли бойовикам "Ісламської держави".

Війська Туреччини увійшли до Сирії та інтенсивно обстрілюють територію курдів. Попри бурхливу реакцію міжнародної спільноти, Ердоган запевняв, що нізащо операцію не припинить.

Зауважимо, що курди три десятиліття борються за автономію Курдистану в Туреччині. Чисельність курдів становить 30-40 мільйонів людей, з яких половина мешкає саме на стику Сирії та Туреччини (решта – в Ірані та Іраку). Це найбільший народ світу, який не має власної держави.

Туреччина ж взяла за мету "очистити" територію північної Сирії на 32 кілометри вглиб від турецького кордону, щоб потім переселити туди сирійських біженців. Турки запевняють, що таких біженців на їхніх землях уже чи не чотири мільйони.

Ердоган називав три основні цілі операції: