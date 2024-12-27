Однак це зробить Альянс значно потужнішим. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.

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"Чи має він на меті тренувати Європу чи не має, але він її тренує. Це для нас головне. Тому що, наприклад, його заява про 5% від ВВП членів країн-членів НАТО – це колосальні цифри. Якщо взяти Німеччину, то вони були шоковані", – сказав він.

Адже 5% від ВВП – це величезні кошти для цієї держави. Німецькі експерти пояснюють, що не потягнуть в один момент віддати таку суму. Але це робить НАТО потужним. Під час попередньої каденції Трамп вже робив подібні заяви щодо Альянсу.

Він каже 5%, а за результатом загальна температура буде 3%. Але для всіх, тому що деякі країни-члени НАТО вже це роблять, а деякі взагалі нічого не роблять. Але від цього НАТО стає потужнішим, якщо всі хоча б вийдуть на позначку 3%. Тому тут для нас більше плюсів,

– підкреслив політолог.

Вплив війни в України

Олег Лісний зазначив, що війна Росії проти України вплинула на весь світ. Кремлівський диктатор Владімір Путін піддав сумніву непорушність кордонів. Тому зараз багато хто намагається скористатися можливостями, які з'явилися. Зокрема, Дональд Трамп заявив про приєднання до країни Канади, Гренландії та Панамського каналу.

Тому коли кажуть, що війна відбувається виключно в Україні, що це локальний конфлікт, то ні. Він уже перестав бути навіть континентальним. Він уже загальносвітовий, має наслідки на все, що відбувається в цьому світі, або практично на все,

– наголосив він.

Нагадаємо, у своєму різдвяному привітанні Трамп висловився про Панамський канал, який нібито "незаконно експлуатують чудові солдати Китаю". Також він згадав про свою ідею включення Канади до складу США як 51-го штату та пообіцяв канадцям істотно знизити податки. Крім того, новообраний американський лідер підкреслив стратегічну важливість Гренландії для національної безпеки США. За його словами, місцеві жителі нібито хочуть бачити американську присутність на острові.